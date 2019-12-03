聯合國氣候峰會揭幕　秘書長古特雷斯促勿向暖化「投降」

聯合國氣候變化峰會12月2日在西班牙馬德里揭幕，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在開幕會議上強調，氣候危機威脅自身文明，人類必須即時行動，在對抗氣候變化問題上選擇希望的道路，而非投降。

聯合國氣候峰會12月2日在西班牙馬德里揭幕，聯合國秘書長古特雷斯和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在台上發言。（AP）

古特雷斯出席聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）時表示，應對氣候變化其中一條路徑是投降，他形容「我們已在睡夢中踏上不歸路，危及星球上每個人的健康與安全。」，「難道我們真想被當作埋首沙堆的世代般被記下來，在地球燃燒之際浪費時間？」

他指出，世界氣象組織（WMO）公布的數據顯示，過去5年是有紀錄以來最炎熱的5年，大氣中導致地球暖化的二氧化碳濃度已達到300萬至500萬年來所未見的程度。他續指北極圈永凍層比預測早70年融化。南極洲融化速度是10年前的3倍，海平面上升速度比預期更快。

他表示，各國缺乏「政治意志」對抗氣候變化，警告世界很快便到達無法回頭的臨界點，敦促各國政府採取更有雄心的行動逆轉上升中的溫室氣體排放，避免選擇「投降」的道路。