【中美貿易戰】羅斯：若磋商沒達成協議　將如期對華加徵關稅

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月2日表示，若美中兩國不能在12月15日之前達成貿易協議，美國將按原計劃提高對中國商品的關税。

美國商務部長羅斯12月2日接受訪問時再次發出警告稱，若美中無法在12月15日前達成貿易協議，美國將按原計劃對中國商品徵税。（Reuters）

霍士商業新聞（Fox Business）12月2日報道，羅斯在接受採訪時強調，「12月15日是合理的最後期限」，並且警告稱，「是否取消對華關税由中國的行動決定」。也就是說，「如果從現在到那時（12月15日）什麼都沒有發生，特朗普（Donald Trump）總統已明確表示，他將增加關税」。

羅斯表示，美國12月15日對價值1,560億美元的中國商品加税不會影響聖誕節，因為零售商已儲備好庫存。羅斯同時強調，「若我們不得不提高關税，這真是一個好時機」。

羅斯指出，中國經濟放緩使其更急切地想與美國達成協議，「我們擁有非常強大的經濟，但他們（中國）有很多問題」。

對於2019年內能否達成貿易協議，羅斯表示控球權在中方，意在向中國施壓。美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）則透露，中美第一階段貿易協議正在草擬，可能在2019年底達成。