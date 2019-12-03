杜特爾特：中國為什麼要突然關閉菲律賓電網

針對菲律賓一些議員和媒體最近熱議「中國可遙控關閉菲律賓電網」，菲律賓總統杜特爾特在12月2日播出的專訪中反問：「中國為什麼要關閉菲律賓電網？」

中國國家電網公司是中國政府控股公司，近年開始在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳洲等地區開展業務。圖為該公司建設的巴西埃斯特羅託換流站。該輸電線路起於巴西北部帕拉州，止於東南部的米納斯吉拉斯州，橫跨四個州，穿越66個城市，輸送距離達到2000多公里（新華社）

綜合媒體12月3日報道，杜特爾特（Rodrigo Duterte）在12月2日的專訪中表示，中國企業在菲國家電網公司中佔40%的股份「純粹是生意，而不是為了間諜行為」。中國企業是在為菲律賓電網業務提供幫助，而不是監視菲律賓人，「我們想要更好的服務，把電力送得更遠，我們自己做不了，中國主動幫忙解決問題，我們接受了。這就是一樁生意。做生意是為了什麼？是搞間諜活動嗎？對中方來說是為了掙更多的錢。」「我不相信中國會關閉我們的電網。」

菲律賓GMA新聞網12月2日稱，杜特爾特在專訪中提到中方曾提出送他一部可以「防黑客」的手機，不過他拒絕了，「我不想讓菲律賓人民懷疑我有秘密」。

這是杜特爾特一週內兩次提及中國企業參與菲律賓電網的問題。杜特爾特11月29日曾表示，如果中方切斷菲律賓電網，會與中國「爭吵」。菲總統發言人表示，總統沒有指示調查中國企業對菲律賓國家電網公司（NGCP）的共同所有權。NGCP也澄清，中國國家電網的作用僅限於作為「技術顧問」。

11月中旬，菲律賓政客指責中國可能「遙控」菲律賓供電系統。隨後，美國有線新聞網絡（CNN）披露一份「泄露的報告」，警告中國可隨時「關閉」菲律賓電網。

《菲律賓星報》稱，菲律賓參議院11月19日對菲能源部提交的2020年預算報告進行審議，會上多名菲律賓議員對中國國家電網持有菲律賓國家電網公司（NGCP）40%的股份一事，以及前者對後者可能施加的「控制」進行了辯論。

2007年底，中國國家電網公司與兩家菲律賓企業組成的聯營體中標菲律賓國家輸電網25年特許經營權。國家電網公司作為單一最大股東擁有40%的股權，兩個菲方股東各擁有30%的股權，其後三方共同組建了菲律賓國家電網公司（NGCP），2009年1月正式接管運營菲律賓國家輸電網。

中方表態：無稽之談

針對菲律賓政客的猜測與CNN的報道，中國外交部發言人耿爽11月27日回應稱，目前該項目由菲方負責運營、管理和維護，中方企業應菲方要求提供技術支持，所謂中方控制菲電網、威脅菲國家安全完全是無稽之談。

耿爽強調，菲律賓是中國的友好近鄰和重要夥伴，中方支持中國企業合法依規在菲開展務實合作，擴大互利共贏。希望菲國內個別人士能以開放的心態和客觀公正的態度對待中菲合作，不必杞人憂天，更不要無中生有。