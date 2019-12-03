為何價格成絕密　美歐解析中俄天然氣項目會帶來什麼

中國國家主席習近平12月2日在北京同俄羅斯總統普京視像連線，參加中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。美歐輿論直呼項目本身驚人之外，也紛紛熱議為何價格嚴格保密。

「世紀計劃」

普京（Vladimir Putin）在12月2日視像對話中對中國國家主席習近平說，「此舉將俄羅斯和中國在能源方面的戰略合作推向新高度」。習近平稱讚這是「這是雙方能源合作的里程碑工程」。

12月2日，俄羅斯總統普京（中）在克里姆林宮通過視像連線，參加中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。（Reuters）

該項目是俄羅斯最大的天然氣公司俄羅斯天然氣工業股份公司同中國石油天然氣集團公司經過長達十多年談判後達成的協議，是俄羅斯天然氣工業股份公司有史以來簽訂的最大合同，也是蘇聯解體後最重要的能源工程項目。

投產通氣儀式後，中國官方連發多篇文章。新華社稱，中俄兩國領導人通過視像連線，啟動了一個能源合作大項目。東線天然氣管道是中俄能源合作的標誌項目，也是雙方深度融通、合作共贏的典範。

央視新聞將東線天然氣管道項目稱為中俄合作的「拳頭項目」，中國外交部副部長樂玉成12月2日在莫斯科盛讚這一管線是中俄合作的「世紀計劃」之一。

重要政治成就

12月2日，世界最大的天然氣出口國和世界最大的燃料消費國加強能源合作，通往中國北方的俄羅斯的西伯利亞天然氣管道正式開通。這不僅是兩國間前所未有的基建工程，也是重要的政治成就。

這條名為「西伯利亞力量」（Power of Siberia）的管道是蘇聯解體以來俄羅斯最為重要的能源項目，也是推動中俄合作進入一個新時代的實體紐帶。

長達3000公里的天然氣管道將把西伯利亞東部豐富天然氣產地同中國連接，滿足中國巨大而且加速增加的能源需求，同時加強了美國的兩大戰略對手俄羅斯和中國之間的物理聯繫。

彭博社稱，俄羅斯天然氣通過中俄東線天然氣管道開通是普京把重心靠向中國的標誌，這條管線顯示出俄羅斯與亞洲的友好，因為莫斯科認為歐洲對自己充滿敵意。《華爾街日報》則警告，這個價值550億美元的天然氣管道項目是俄中夥伴關係的證明，對美國的經濟和戰略影響構成挑戰。

BBC稱，俄羅斯開通了向東輸送天然氣的重要通道會進一步促進俄中的經濟和政治合作，同時也加強了俄羅斯在同歐洲天然氣談判的籌碼。

+ 6 + 5 + 4

價格成中俄秘密

東線燃氣管道的開通鞏固了中國作為俄羅斯最大出口市場的地位，並使俄羅斯在歐洲以外獲得了一個潛在的巨大新市場。

不過，俄羅斯經由東線天然氣管道向中國出口天然氣的價格仍然是嚴格保密，業界不同消息披露，價格與一攬子石油產品的價格掛鈎。普京和習近平12月2日視像通話時，都沒有對北京根據合約支付的天然氣價格發表評論。

BBC稱，雖然俄羅斯天然氣工業股份公司對俄中輸送天然氣的價格保密，但是普京說，價格同石油價格相關，這同俄羅斯向歐洲消費者供氣價格的算法一樣。