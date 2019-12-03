NASA發現印度「月船2號」墜毀殘骸　碎片散落

在印度政府公開承認失蹤的「月船2號」着陸器墜毀後，美國媒體12月2日稱，美國太空總署（NASA）已經找到「月船2號」着陸器的墜毀地點。

美國有線新聞網絡（CNN）12月2日報道，在「月船2號」（Chandrayaan-2 Vikram）着陸器失蹤後，NASA的月球勘測軌道飛行器拍攝的圖像顯示了這次任務的最後墜毀地點。

12月2日，NASA公開最新照片顯示印度失聯的「月船2號」着陸器發生激烈碰撞。（NASA官方網站）

NASA用彩色圓點顯示着陸器最初的撞擊地點，以及撞擊產生的碎片區域和向上翻轉的風化層，也就是月球塵埃。

此次NASA拍攝到的畫面是「月船2號」在着陸點的硬着陸痕迹，從照片上看，「月船2號」經歷了一次非常嚴重的撞擊，月表痕迹非常清晰。

NASA通過圖像對比確定了着陸器撞擊時留下的痕迹和周圍碎片，碎片區域位於撞擊地點西北方向466公里處。圖像顯示出深色的條紋、碎片的小點和更亮的撞擊暈。

11月21日，印度太空部長辛格（Gitandra Singh）首次正式承認這一月球着陸器已經墜毀。

辛格在給印度議會下院人民院的書面答覆中宣布，「月船2號」在月球表面「硬着陸」並墜毀。着陸器下降的第一階段一般來說是在月球表面上方30千米至7.4千米的高度上進行。在此過程中，飛船從每秒1683米的速度降低至每秒146米。「在下降的第二階段，着陸器速度的下降值超過了設計範圍，由於這種偏離，精細制動階段開始時的初始條件超出了設計參數。最終，『月船2號』在指定着陸點500米以內的地方『硬着陸』。」

公開信息顯示，「月船2號」是印度第二個月球探測器，項目總耗資97.8億盧比（約合1.42億美元）。探測器重達3,850公斤，包括軌道器、着陸器和月球車3個模塊，攜帶了10多個各類研究裝置。

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經過多次推遲，「月船2號」在7月22日發射，8月20日進入月球軌道，原定於9月7日凌晨可控降落到月球表面。

NASA表示，之前並未發現該着陸器，是因為當時月面的光線條件很差，而11月獲取的圖像中光線更好、分辨率更高。儘管如此，着陸器的碎片在圖像中依舊很小，最大的三個碎片僅有2x2像素那麼大，因此很難被發現。

如果不是着陸前幾秒失聯，印度將成為美國、俄羅斯、中國後第四個實現月球軟着陸的國家，且是第一個實現在月球南極附近着陸的國家。NASA在聲明中稱，儘管「月船2號」着陸失敗，但能如此靠近月面已是「一項很驚人的成就」。