新西蘭推出選舉新法案　矛頭或對準中國

新西蘭司法部長利特爾（Andrew Little）12月3日宣布，政府將禁止海外資金向新西蘭政黨和候選人捐款，以保護新西蘭在大選中不受海外干涉。外界認為，此舉針對中國。

新西蘭政府提出修法，禁止外國人向政黨及候選人提供超過50紐元（約252港元）的捐款，較目前的1,500紐元大幅下降。

據《新西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）報道，利特爾表示：「除了新西蘭人，沒有人需要向我們的政黨捐款，或者試圖影響我們的選舉。」他還說：「外國干預選舉的風險是一個日益增長的國際現象，其中可以包含多種形式，包括捐款。新西蘭也不能免於這種風險。」

報道指出，其他一些國家已有禁止外國捐款的先例。在澳洲，不能接受超過1,000澳元（1澳元約合0.68美元）以上的外國或匿名捐款，在加拿大，這一數字是20加元（1加元約合0.75美元），在英國是500英鎊（1英鎊約合1.299美元）。

新西蘭被指提防中國干涉大選，圖為2019年4月1日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）。（Reuters）

新西蘭的這一法案將門檻定在了50紐元，以確保小規模籌款活動不會受到影響。法案同時要求政黨秘書和候選人必須採取行動，確保超過50紐元的捐款不是來自海外。選舉委員會將發佈指示，闡明他們可以採取哪些合理步驟來檢查捐款的來源。

此外，法案規定政黨秘書必須居住在新西蘭，以便更容易地執行政黨對捐款規定的遵守；至於所有媒體上刊登選舉廣告時，必須附有姓名及地址詳情。

新西蘭將在2020年底舉行下屆大選，雖然該國沒有明確指出哪些國家會帶來威脅，但英國廣播公司（BBC）引述專家們看法指出，中國的活動是促使新西蘭政府出台這一新政策。