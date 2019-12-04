伊朗國營電視台首度承認　有暴民遭安全部隊射殺

伊朗政府11月15日公布調高汽油價格50%並實施配給，國內數十個城市隨即爆發示威。國際特赦組織（Amnesty International）曾在12月2日表示，相信政府的鎮壓行動造成至少208人死亡；而伊朗國營電視台3日首度承認，安全部隊在多座城巿開槍射殺暴民。

《半島電視台》（Al Jazeera）報道，伊朗國營電視台當日透露，有些「暴民持刀或槍，攻擊一些敏感地區或軍事設施，或在某些地區挾持人質」，因而遭到射殺。當局指，事件中被射殺的對象包括路人、安全部隊人員及和平示威者，而且沒有對這些死亡事件予以譴責。

另外國營電視台亦表示，有安全部隊在西南部城鎮馬赫夏赫爾（Mahshahr）與一個持有「半重型武器」的分離組織相遇，「在多個小時內，暴民發起武裝戰鬥。在如此境況下，安全部隊採取行動保護馬夏民眾的性命。」

國際特赦組織周一曾指出，伊朗示威活動期間至少有208人被殺。伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）回應稱，「敵對團體提供的數字完全是謊言，我們的統計數字與其宣布的有嚴重落差」。

伊朗至今仍未公布有關示威活動的全國性統計資料；當局曾切斷網路，以阻擋相關影片和訊息在國內流傳，外界亦因此無法掌握示威規模和暴力程度。

（綜合報道）