【中美貿易戰】特朗普再對協議出口術　被指是沿用舊戰術

美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日表示，可能要等到2020年11月美國總統大選之後才能與中國達成第一階段協議。媒體分析稱，這是特朗普在努力討價還價，而不是表明美中談判出現了根本性的破裂。

美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日在倫敦表示，與中國達成第一階段貿易協議可能要等到2020年11月美國總統大選之後。

正在倫敦參加北約峰會的特朗普在談到原來將在年底前簽署協議的目標時說：「我沒有最後期限，沒有」，「從某種角度來說，我喜歡等到大選之後再討論中國問題。但他們現在想要達成協議，我們將會看到協議是否正確，它必須是正確的。」

關鍵時刻討價還價？

《華爾街日報》報道，美國官員與接近特朗普的人士表示，特朗普的言論可能表明，在12月15日消費品新關税生效的最後期限到來之前的最後兩周，特朗普在努力討價還價，而不是在表明美中談判出現了根本性的破裂。

報道稱，在過去的兩年裏，特朗普經常在關税最後期限前不久出口術，結果卻達成了一項擱置貿易戰的協議。然而，到目前為止，這些休戰還沒有達成。

彭博社3日報道稱，可以肯定的是，淡化達成協議的願望和拖延談判夥伴一直是特朗普貿易戰略的名片。

白宮官員多次表示，初步協議已接近達成，了解談判情況的人士也證實了這一點。但是特朗普在國會面臨對華鷹派人士的政治施壓，這些人士要求在香港與新疆問題上採取強硬立場。

由於這些政治因素，人們愈來愈懷疑特朗普10月11日宣布的美中臨時協議能否在12月15日新關税生效前達成。