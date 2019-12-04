美海軍豪花222億美元引入先進潛艇　抗衡中國威脅

美國海軍12月2日批准了其有史以來最昂貴的造船合同，訂購了價值超過222億美元的世界最先進潛艇。美海軍高官稱，中國正在進行大規模的海軍建設，美國海軍必須做出回應。

據美國有線電視新聞網（CNN）12月3日報道，就在幾個月前，美國海軍太平洋地區司令警告稱，中國正在進行大規模的海軍建設，而他在獲得足夠多的潛艇進行反擊方面遇到了麻煩。

美國太平洋司令部（US Pacific Command）聯合情報中心（Joint Intelligence Center）前作戰主管舒斯特爾（Carl Schuster）表示，該合同「標誌着美國海軍對中國日益增長的軍事實力和在西太平洋的『侵略』行動做出的最新回應」。

他說：「中國海軍的計劃越來越好，越來越大，所以美國海軍必須做出回應」，「這不會讓中國成為敵人，但中國的行動確實值得關注。」

維珍尼亞級（Virginia）核動力潛艇是美國海軍主要的多任務水下平台。他們有能力打擊其他潛艇、水面艦艇和陸地目標，以及執行包括情報收集和偵察在內的特殊行動。18艘同級潛艇已經在美國海軍艦隊中服役，另有10艘處於不同的建造階段。

這9艘新潛艇比現有同款潛艇有實質性的升級，而且在合約中，美國海軍有權增建第10艘潛艇，假如成事，整筆訂單的價值可達240億美元。

專家表示，美國在太平洋地區正面臨前所未有的壓力，中國海軍是主要源頭，其潛艇艦隊的數量和質量一直在大幅提升。美國國防部2019年5月發佈的《中國軍力報告》稱，到2020年，中國海軍將部署65至70艘潛艇，預計中國將在未來5年開始大量生產類似美國維珍尼亞級的先進核動力攻擊潛艇。

北約（NATO）各國領導人12月3日在倫敦開始為期兩天的北約特別峰會，會上將討論「中國崛起」等議題，這是北約首次將中國議題納入峰會的正式議程。

據美國CNBC頻道2日指，美國常駐北約代表哈奇森（Kay Bailey Hutchison）2日對CNBC表示，中國已經發展成為一個對全球具有「威脅性」的國家，各國應考慮將中國納入「基於規則的世界秩序」。

哈奇森說，由於中國軍事力量的快速增長，北約現在正在評估中國的軍事行動。她說：「我們必須面對這個問題。我們希望中國成為敵人嗎？不，我們沒有，但我們必須做好準備。」