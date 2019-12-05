【中美貿易戰】習近平被指冀與美方達成公平協議　不會受美國擺佈

美國私募股權投資公司凱雷（Carlyle）集團執行主席魯本斯坦（David Rubenstein）認為，美中第一階段協議即將達成，並透露中國國家主席習近平在2019年「彭博新經濟論壇」上表達其對兩國貿易協議的看法。

霍士商業頻道（Fox Business）12月5日報道，魯本斯坦認為美中會達成協議，「雖然我沒有內部消息，也無法代表政府，但我認為（協議）已經非常接近了」。

魯本斯坦特別強調稱，美中第一階段貿易協議會在不久的將來公布。「有些事情正在收尾，雖然這不能解決所有問題，但第一階段貿易協議應該能達成」。

此外，魯本斯坦還表示，「雖然我不知道第二階段貿易協議會在什麼時間達成，但如果特朗普（Donald Trump）總統想帶着這個問題參與美國2020年總統大選，這將是令人吃驚的事情」。

韓國《東亞日報》12月5日報道認為，這可以解釋為，特朗普為在2020年美國總統大選中獲勝，應該會在選舉前「竭盡全力」出面解決兩國貿易糾紛。

11月22日，習近平曾在中國北京會見了出席2019年「彭博新經濟論壇」的美國知名人士，魯本斯坦就在其中。就習近平在會談中提出「中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議」一事，魯本斯坦稱「習主席明確表示中國不希望被擺佈的強硬立場，他認為良好的貿易協議對兩國來說都有好處」。