文在寅晤王毅：期待月底赴華出席中日韓首腦會議

中日韓領導人會議即將於12月底在中國舉行，韓國總統文在寅12月5日表示，期待訪華出席會議。

中國外交部12月5日發表聲明稱，當地時間2019年12月5日，韓國總統文在寅在青瓦台總統府會見中國國務委員兼外長王毅。

文在寅表示，韓方願積極尋求韓發展戰略規劃同「一帶一路」倡議契合點，探討開展第三方合作，進一步密切兩國人文交流。韓方支持如期推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）進程，願意加快韓中日自貿區建設。

文在寅還說：「我期待本月底赴華出席第八次韓中日領導人會議，同中方密切配合，確保會議取得圓滿成功。在實現半島和平進程中，中國發揮着重要建設作用，韓方對此表示讚賞，願同各方共同努力，推進半島和平進程。」

王毅表示，當前單邊主義、強權政治威脅國際和地區和平穩定。作為近鄰，中韓有必要及時加強對話合作，共同捍衛多邊主義，維護自由貿易，堅持國際關係基本準則。

王毅表示，中韓關係在兩國元首引領下保持良好發展勢頭。中方願同韓方就下階段高層交往保持密切溝通，歡迎總統先生赴華出席第八次中日韓領導人會議，願同韓方加強協調，確保會議順利成功，促進三方合作開闢新前景。

王毅還說，中方願加強「一帶一路」倡議同韓方發展戰略規劃對接，為雙邊合作開拓更加廣闊空間。加快中韓自貿協定第二階段談判，打造貿易投資合作升級版。確保明年簽署RCEP協定，加快中日韓自貿區建設。

中日韓首腦會晤即將於12月底在中國舉行。王毅11月還訪問了日本，會見日本首相安倍晉三。

中國外交部發表聲明說，安倍晉三表示，日方熱切期待習近平主席2020年春天對日本進行國事訪問，相信此訪必將成為推動構建新時代日中關係的重大機遇。

安倍晉三還說，期待12月赴華出席中日韓領導人會議期間與中國領導人就兩國關係進一步深入溝通。

王毅則說，中方歡迎安倍首相下月赴華出席中日韓領導人會議。

與此同時，《日本經濟新聞》12月3日報道，日本首相安倍晉三3日在日本政府與執政黨聯絡會議上表示，23日至25日將訪問中國。安倍將出席在成都舉行的中日韓首腦會談，並正在與中國和韓國就分別舉行首腦會談進行調整。

中日韓領導人會議，源於東盟與中日韓領導人會議。2008年12月，中日韓領導人首次在東盟與中日韓（10+3）框架外在日本福岡舉行會議，決定建立面向未來、全方位合作的夥伴關係。三國並決定，在保留10+3領導人會議期間會晤的同時，將三國領導人單獨舉行會議機制化，每年在三國輪流舉行。2018年5月9日，第七次中日韓領導人會議在日本東京舉行。