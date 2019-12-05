日本函館怪現象：受遊客歡迎　本地人口卻外移

北海道函館市是日本知名的觀光城市，每年的遊客絡繹不絕，希望一睹當地夜景。不過奇怪的是，這個大受遊客歡迎的城市，居民卻年年往外移。為何一個如此有魅力的城市，會有如此反差？

北海道函館夜景是著名景點。（函館市觀光資訊官方網站）

受觀光客歡迎 人口卻外流

日本放送協會（NHK）報道，函館市在日本民間調查公司每年進行的「市町村魅力度排名」中，超越札幌及京都等連續第二年奪冠。當地的交通及酒店配套更愈來愈方便，是日本人與外國遊客心中一個高人氣城市，每年更有超過500萬人次到訪。

在「市民幸福度排名」調查中，函館市卻是倒數第三名。當地更面臨人口減少的嚴重問題，人口下降速度很快，由2009年至2018年十年間減少3萬人，單是2018年就流失了3571人。

在「市民幸福度排名」調查中，函館市卻是倒數第三名。（函館市觀光資訊官方網站）

原因：與養育孩子有關

日本放送協會指，造成當地居民人數持續下滑的原因之一與養育小孩有關。根據總務省公布的相關資料調查得知，過去5年共有5605人移住緊鄰函館的北斗市和七飯町，當中有養育小孩的家庭佔約66%。

十年前移居北斗市的34歲塚田知步指出，搬家的原因是「小孩的醫療費」，北斗市政府全額補助市民小孩到高中畢業前的醫療費，惟函館市則有多種限制。

函館市政府正致力加強當地社福政策，但因「觀光相關預算」年年膨脹，當局的經費似乎不足以應付。有見及此，函館市政府正研究徵收住宿稅，以酒店觀光產業的徵稅作觀光相關經費。