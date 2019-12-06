報告：貿易戰擔憂加劇　美國中型企業正將供應鏈移出中國

美國西岸大型社區銀行安普夸銀行（Umpqua Bank）12月4日發表關於2020年美國中型公司態勢的調查報告，顯示由於中美貿易戰的影響，美國中型企業正在將產品供應鏈轉向中國以外的地方。

受到中美貿易戰影響，多數美國中型公司正在轉向中國以外市場。（Reuters）

報告指，由於貿易戰的影響，大部分美國中型企業正在將產品供應鏈轉向中國以外的地方，並且開拓其他市場。

報告指，貿易爭端引起不確定性後，各行各業公司對關税帶來的干擾未雨綢繆，努力使供應鏈多元化。一半以上這類公司表示已經或者正在這樣做，2020年每5個公司就有1個將尋找中國以外的供應商。

美國有線新聞網絡（CNN）提及上述報告時指，鑑於中美貿易緊張關係，72%接受調查的中型公司高管不確定公司未來情況如何。為彌補不能對中國出口的損失，他們正在將產品銷往其他國家，其中主要是歐洲，以及亞洲各地、拉美和美國。

在美國一般定義中，中型企業是指年營收在1,000萬美元至10億美元的企業。這型企業每年可向美國經濟貢獻約6萬億美元，且僱用員工數達4,400萬人，佔美國企業國內生產總值的三分之一，且始終是美國銀行業的主要客戶群。

安普夸銀行執行副總裁卡布雷拉（Richard Cabrera）表示，隨着中美貿易戰的持續，未來會有更多企業的經營方式和經營地點出現根本性轉移。

分析認為，該報告分析了美國中型公司的商業信心。接受調查的有500多位各行業、各地區這類企業高管，被調查的問題涉及影響他們2020年經濟信心的有關問題，其中包括中美貿易對他們企業的影響。

美通社（PRN），中美貿易緊張已迫使有關公司重新評估他們的市場策略。從戰略上來看，這很及時，而且中型企業調整供應鏈比較快。