懸掛香港區旗油輪在尼日利亞遭海盜騎劫　19人被綁架

路透社12月5日報道，一艘懸掛香港區旗的超級運油輪3日晚上，在尼日利亞對開海域被海盜騎劫，船上19名船員綁架。

報道引述官員指，涉事油輪Nave Constellation在尼日利亞邦尼島（Bonny Island）對開77海浬被海盜襲擊，18名印度船員及1名土耳其船員被挾持。另有7名船員仍然留在油輪上。

報道指，涉事的超級油輪可運載200萬桶原油，由希臘船公司Navios Tankers Management負責營運。報道引述消息指，油輪法國道達爾石油公司（Total）租用，將從邦尼開採的石油運送至印度南部的維澤格（Vizag），交付印度斯坦石油有限公司（Hindustan Petroleum Corp）。

油輪所屬船公司表示，關注的是被挾持船員的安全，包括香港政府在內的所有相關方面，都已經收到警報，並正採取一切必要行動。印度政府消息人士指，當局已經聯合尼日利亞政府及保安公司，聯手展開拯救行動。

涉事海域位於幾內亞灣（Gulf of Guinea），近數月海盜問題猖獗。國際海事局（International Maritime Bureau）10月時表示，該區佔全球船員綁架事件的5分之4以上。