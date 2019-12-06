日本觀光巴士司機發高燒照開工　撞私家車再撼燈柱釀1死

日本放送協會（NHK）報道，東京新宿12月4日一輛觀光巴士與私家車相撞，之後再撞向燈柱，造成1人死亡。警方調查及現，涉事巴士司機當時正發高燒。

報道指，當地時間傍晚時，一輛觀光用的「Hato巴士」撞向一部私家車，推行約30米，再撞上燈柱後停下來。事發時巴士上沒有乘客，但52歲的私家車不幸身亡，37歲的巴士司機當場被捕，並送院檢查。

東京都警視廳調查後發現，涉事司受流感影響，事故時發燒，體溫超過攝氏38度。根據巴士上的行車紀錄儀顯示，事故發生前數秒，司機頭部在緩慢地搖晃。

巴士公司稱，涉事司機當日早上6時半上班，在新宿接載客人時出事。公司引述涉事司機稱，事故發生前一天覺得患上感冒，服藥後晚上8時便睡覺，事發當日清晨5時起床，期間有再次服藥。他稱，事發前後沒有記憶，回過神來時經已撞上路燈。

Hato巴士公司曾對死者致以深度歉意，並成立對策本部處理事件。國土交通省關東當局將對Hato巴士總公司進行調查。