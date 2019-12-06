美議員要求國際復興開發銀行將中國除名　姆努欽支持

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美國眾議員正推動立法，將中國從國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development，IBRD）中除名，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）12月5日對此表示支持。

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）12月5日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）5日表示，世界銀行（World Bank）應該把中國從一項幫助中低收入國家為政府項目融資的支持性貸款計劃中逐出。

美國俄亥俄州眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）正致力於推動立法，將中國從國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development，IBRD）中除名，以限制世界銀行對中國貸款。

當被岡薩雷斯問到，是否支持北京從這個貸款項目中畢業時，姆努欽回到稱，「我支持。」

姆努欽表示，美國前財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）4月當選世界銀行行長，這讓他有信心認為，世行將修改其做法，使其貸款更加公平。

姆努欽在國會向岡薩雷斯保證，這是馬爾帕斯在世界銀行改革上首要事務。執行委員會成員反對這個項目，他認為這一點會被廣泛理解，最終會在世界銀行的網站上看到。

姆努欽說：「我們沒有對每一筆貸款的否決權，也沒有對具體聲明的否決權」，但「我們在資本配置和其他問題上擁有否決權。」

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