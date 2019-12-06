【中美貿易談判】兩國傳就購買農產品問題仍有分歧

美媒報道美國與中國在後者採購買農產品規模上仍有分歧，消息人士美國總統特朗普（Donald Trump）要求中國每年買入400億至500億美元的農產品，遠高於中國2018年的86億美元的規模。華府更同時要求中國公開聲宣布採購計劃，承諾無論市況如何都履約，而中國不願就此做出承諾。

12月5日，中國商務部新聞發言人高峰在例行記者會上表示，中方認為，如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關税。

高峰還表示，雙方經貿團隊一直保持密切溝通。但他沒有公布詳情。

對中國商務部的上述表態，美國《華爾街日報》12月5日報道稱，這是美中兩國最近因人權問題導致緊張關係升級以來，北京做出官方保證。

華盛頓要北京做公開承諾

過去幾天，美國官員對美中達成協議的樂觀程度有所下降。兩國在北京將購買多少美國農產品的問題上持續發生爭執，美國總統特朗普希望在兩年內達到每年400億到500億美元的採購規模。

這比2018年86億美元的採購規模增長很多，是中國在2018年貿易戰真正開始前從美國購買額的兩倍。

知情人士透露，特朗普政府希望北京公開宣布其購買計劃，而不是根據市場情況或中國的貿易義務來設定條件。

但是北京方面不願做出這一承諾，因為中國可能不得不轉而從其他可能持反對立場的貿易伙伴那裏購買農產品。

取消關税有條件

此外，雙方尚未就美國將在多大程度上降低對華關税達成一致。目前，美國對價值約3,600億美元的中國商品徵收關税。除非美中在12月15日前達成協議，否則美國將對價值1,650億美元的中國進口商品徵收15%的關税。

報道稱，雖然美國願意避免新一輪對華加税計劃的生效，但特朗普與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）對取消關税猶豫不決。

特朗普與萊特希澤是否取消提高關税的計劃，很大程度上取決於北京將購買多少美國農產品，以及北京如何堅定地做出購買的承諾。

談判面臨諸多變數

美國最近在香港與新疆問題上持續對中國發難，北京發誓將進行反制。這是中美貿易談判中面臨的又一變數。

美國國會眾議院12月3日壓倒性通過了《2019年維吾爾人權政策法案》，12月4日，中國外交部發言人華春瑩對此表示堅決反對，並警告稱，中方將根據形勢發展做出進一步反應。

12月3日，中國官方媒體《環球時報》警告稱，中國政府可能會公布一份「不可靠實體」名單，可能導致對美國公司的制裁。北京時間12月3日，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特（Twitter）發文稱，中國可能禁止所有持美國外交護照的人員進入新疆，北京還在考慮對在新疆問題上「表現惡劣」的美國官員和議員實施簽證限制。

此前，美國總統特朗普11月27日簽署了兩院通過的《香港人權與民主法案》，使其成為法律。北京時間12月2日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上公布兩項反制措施，其中一項是，即日起暫停審批美軍艦機赴香港的休整申請，暫停到什麼時候「要看美方的實際行動」。

此外，一位熟悉中國外交部政策的人士5日透露，北京現在要求美國外交官在與中國地方政府官員和研究或教育人士會面前5天通知中國外交部。這是引發中美爭議的另一事件。