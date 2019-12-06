記者一句話辣㷫美眾議院議長　佩洛西：不要用這種字惹我

針對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾程序又向前了一步，美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）12月5日召開記者會，稱眾議院將開始起草針對特朗普的彈劾條款。在有關記者會結束後，她卻與記者「擦出火花」。原因是一名記者問她：「你否恨特朗普？」

佩洛西說，經過兩個月的調查，很明顯，特朗普在2020年大選中向外國勢力施壓，尋求幫助，違反了他的就職誓言。如果讓特朗普繼續在沒有補救措施的情況下執政，將會「危及我們的共和國」。

特朗普預計會成為美國曆史上第3位被眾議院彈劾的總統，前有1868年的第17任總統詹森（Andrew Johnson）、1998的第42任總統克林頓（Bill Clinton），儘管最終彈劾都沒有成功。尼克遜（Richard Nixon）在彈劾前主動辭職。

《紐約時報》報道稱，如果程序快速推進，眾議院也許可以趕在聖誕節前國會開會最後一天（12月20日）之前進行投票，參議院最早可能在2020年1月進行審理。

在記者會結束，佩洛西準備離開之際，來自保守派媒體辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）的羅森（James Rosen）：「你恨特朗普嗎，議長女士？」原本已快離開一個電視錄影室講台的佩洛西轉身折返，用手指指着記者並向他揮動手指：「我不恨任何人」以及「不要指控我。」

她重返講台後尖銳地說出：「這是關於美國憲法以及導致總統被指違反其誓言的事實。」佩洛西說：「身為天主教徒，我討厭您在針對我的句子中使用『恨』一字。我不恨任何人。」

她說自己被教育成一位滿心是愛的人，以及她一直為總統祈禱。她續說：「而我仍在為總統祈禱。我每時每刻都為總統祈禱，所以不要用這種字詞來惹我。」她說罷便離開錄影窒。