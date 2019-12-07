馬斯克「戀童癖」言論惹官非　法庭裁定誹謗罪不成立

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）涉嫌在Twitter以「戀童癖」（pedo guy）形容英國潛水員昂斯沃恩（Vernon Unsworth），結果被對方告上法庭。美國洛杉磯聯邦法院經過四日聆訊後，於12月6日裁定馬斯克誹謗罪名不成立，令他避過1.9億美元的鉅額賠償。

在第四日的聆訊中，由3男5女組成的陪審團退庭商議大約45分鐘後，一致認為昂斯沃恩的指控不成立。其中陪審團主席瓊斯（Joshua Jones）表示，他們認為昂斯沃恩的律師團隊花太多時間嘗試牽起陪審團的情緒，而沒有專注於證據上。

馬斯克作供時曾經表示，「戀童癖」一詞在他童年生活的南非流行俗語，並稱在英語世界不時見到，而且主要意思都是指「怪老頭」，因此強調自己不是故意形容對方有戀童行為。而他在得知裁決後表示，自己對人性再次恢復信心。

英國潛水員昂斯沃恩曾參與泰國少年足球隊的拯救行動，但與馬斯克就救援問題展開罵戰，甚至演變成一場官司。昂斯沃恩在12月6日被判敗訴，他稱無奈接受裁決。（Reuters）

事件的導火線是昂斯沃恩2018年在泰國參與拯救被困山洞的少年足球隊時，批評馬斯克提出的救援計劃是「公關活動」，結果惹來馬斯克的罵戰。馬斯克其後刪除留言和致歉，但仍遭昂斯沃恩入稟索償1.9億美元。

昂斯沃恩離開法庭時難掩失望之情，但表示會尊重裁決。其代表律師伍德（L Lin Wood）認為，裁決帶出一個訊號，就是一個人可以卑鄙和不實地指控任何人，但最終不會被追究。