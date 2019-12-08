朝鮮稱進行極重大試驗　專家指靜態非試射飛行物

朝中社12月8日報道，朝鮮國防科學院發言人當日表示，7日下午在西海衞星發射場進行極其重大的試驗。專家指出，平壤今次可能是進行「靜態試驗」，而並非試射飛行物。

朝鮮近日在美朝談判問題上態度轉趨強硬。（AP）

韓聯社分析指出，此次試驗消息由負責研製新武器的國防科學院公布，所以試驗可能與衛星運載火箭或洲際導彈發動機有關，將影響朝鮮的戰略地位。

報道又引述慶南大學遠東問題研究所教授金東燁指出，朝鮮已經成功發射可打擊美國本土的洲際導彈，但尚不擁有洲際導彈固體燃料，此次可能進行了固體燃料發動機的燃燒試驗。

路透社引述麻省理工學院核擴散政治學專家納蘭（Vipin Narang）亦指出，朝鮮可能是進行火箭發動機的「靜態試驗」，而不是導彈發射。

朝鮮國防科學院發言人指出，有重大意義的此次試驗結果將在不久後，對再次改變朝鮮民主主義人民共和國的戰略地位發揮重大作用。惟他並沒有透露相關測試詳情及性質。

朝鮮近日在美朝談判問題上態度轉趨強硬。朝鮮駐聯合國大使金星在7日較早前表示，無核化議題已經不在朝美的談判桌上，朝方不需要與美國展開冗長的會談。

美國總統特朗普（Donald Trump）同日則指出，「（我與金正恩）關係很好，但朝方有點敵意，這是毫無疑問。」但他直言，朝方如果有敵對舉動，他會感到驚訝。