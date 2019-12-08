德國自民黨要求政府審查與中國合作計劃

德國議會12月11日開會討論自由民主黨（FDP）提出的議案，內容為要求政府審查所有與中國的雙邊發展合作領域，也要求國家在歐盟與其他盟國共同審查中歐發展合作項目。另外，該黨還認為，德國應在世界貿易組織（WTO）提出改變中國發展中國家地位的要求。

德國自由民主黨（FDP）要求政府審查所有與中國的雙邊發展合作領域，德國議會12月11日將開會討論。圖為德國議會2016年9月6日德國議會召開2017年預算會議。（VCG）

自由民主黨覺得，中國除了是全球商品與金融市場最重要的參與者外，亦有本事和包括德國在內的工業化國家成為直接競爭對手。

該黨在提案中表示，德國聯邦政府應提前終止德國投資與開發有限公司（DEG）和德國KfW開發銀行給予中國的所有貸款。他們在提案中為政府設下2020年12月31這個最遲期限，並指這應包含汽車、機械、電氣以及化學在內的領域。

德國在2017年向中國提供的發展援助總額達6.28億歐元。除此之外，自2013年以來，上述兩間銀行還在機械製造、化工、電子與汽車工業等領域為中國的職業技術培訓提供6.3億歐元的低息貸款。

德國之聲指，德國經濟的最大競爭對手是中國，但政府卻偏偏在國家核心產業領域向其提供支持。

自由民主黨聯邦議會黨團發展援助委員會負責人比克（Olaf in der Beek）稱：「誰要是還給中國錢，讓他們在高科技領域超過我們，那就是純粹的精神錯亂」。