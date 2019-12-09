逾600美國法律學者聯署彈劾特朗普公開信：有壓倒性證據

600多名美國法律學者12月6日聯署一封公開信，支持彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）。

白宮方面強調，民主黨虛假的彈劾是一個推翻自由及公平選擇結果的明顯的、純黨派的嘗試。「我們期待參議院的公平審判。」圖為特朗普12月7日在佛羅里達州參加以色列美國理事會2019全國峰會。（AP）

600多名美國法律學者12月6日聯署一封公開信，稱特朗普的行為是「可彈劾的」。這封題為《法律學者致國會的信》稱，有「壓倒性」的證據表明，特朗普背叛了就職誓言，試圖利用總統職權施壓外國政府以扭曲美國選舉，並用國家安全利益換取其個人和政治利益。

信中說，彈劾是對嚴重濫用公眾信任的補救措施。特朗普的行為是對民主的威脅，而這正是美國開國元勛在將彈劾補救措施寫入憲法時所擔心的。「簡而言之，如果一位總統在競選連任時作弊，那麼將一個起制衡作用的民主程序嵌入選舉之中，這正是彈劾的目的所在。」

上述公開信還列舉了此前多場彈劾調查聽證會的證詞，並在最後說，「不管特朗普的行為被歸類為賄賂、重罪或輕罪，還是兩者都有，根據美國憲法，這顯然是可彈劾的。」

這封公開信的簽名者中，包括哈佛大學、耶魯大學和史丹福大學等美國知名高校的法學教授。