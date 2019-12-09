【英國大選】進入直路倒數　兩黨四出拉票衝刺

英國大選進入最後直路，執政保守黨與在野工黨分別在選前衝刺。首相約翰遜四出前往各地拉票，呼籲選民協助實現脫歐；郝爾彬則在拉票的同時，公布上任的100日計劃。

郝爾彬在競選集會中與小朋友玩耍的一幕。（AP）

英國大選即將在12月12日舉行，保守黨及工黨均四出拉票爭取支持。約翰遜的目標是讓保守黨在國會取得三分之二的絕對優勢，通過脫歐協議。

約翰遜在8日於倫敦的競選集會上，呼籲支持者協助他實現脫歐，避免重蹈2017年大選覆轍。2017年大選保守黨民意上佔盡優勢，但大選結果反而失去更多議席，導致表決脫歐協議時處處受阻。

約翰遜預料將在9日稍後時間前往東北部的桑德蘭，那裏是2016年公投支持脫歐的地區，約翰遜希望進一步鞏固支持群選票。

工黨的郝爾彬8日則在大本營威爾士拉票，鞏固基本支持票。英國廣播公司（BBC）報道指郝爾彬將在9日公布上任「100日計劃」，向選民承諾一旦勝選將推出各項內政措施。其中包括國有化郵政、火車及水電基建設施，結束對公共開支的削減，並創造更多就業。

至於支持留歐的自由民主黨，領袖斯溫森（Jo Swinson）則提出兩份草案，承諾自民黨一旦勝出大選將取消脫歐。斯溫森在集會中呼籲，所有希望阻止脫歐及阻止約翰遜的選民，應當投票自民黨。