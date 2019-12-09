美12月15日調高中國貨關稅有轉機？　特朗普性格被指是最大變數

中美正在籌備第一階段協議，雖然外界預測美國會推遲對華新關税，但是美媒稱，變數也依然是存在的。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站12月8日報道稱，特朗普（Donald Trump）政府12月15日對華加徵新關税的最後期限正在接近，雖然大多數的策略師預計在對話繼續的情況下，新關税會被推遲，但是他們也沒有排除出人意料的事會發生。

美國Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（James Paulsen）說，他認為特朗普本周（12月9日至15日）不會提高關税，他們會找到一個理由不加税。

鮑爾森也指出，隨着最後期限迫近，特朗普反覆無常的性格，導致不可能預測到，在死線接近時會發生什麼。鮑爾森還表示，「他是你永遠無法確定的單一項目，這不僅是關稅，這可能是該死地涵蓋接近所有東西。我想他是專門讓自己成為變數。」

中美目前正在籌備第一階段的協議，但是兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。

美國預計在12月15日對大約1,600億美元的中國商品加徵15％的關税。外界普遍猜測，如果達成協議，這些關税將被取消。但是中國要求取消此前所有加徵關税。這也是雙方至今談不攏的原因。美國目前已經對大約3,800億美元的中國商品徵收了關税。