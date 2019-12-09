400億美元印尼基建大單　中日誰能獲勝

在雅加達-萬隆高速鐵路（即雅萬高鐵）傳出提前三年在2021年完工消息後，俄羅斯專家12月6日評估中日兩國在印尼基建市場競爭中獲勝的機會，並警告重要對手出現。

據俄羅斯衛星通訊社12月6日報道，印尼計劃到2030年投資400億美元建設長230公里的地鐵線。目前雅加達地鐵僅有16公里。以前在修建地鐵時，日本人幫助過印尼人。其中，日本還提供了11億美元的貸款。考慮到這一點，專家們稱日本是印尼擴大地鐵網絡的潛在參與者之一。

2019年3月24日，印尼總統佐科維多多（中）成為首個使用雅加達地鐵的人。地鐵項目由日本國際協力機構（JICA）牽頭，聯合包括東急、大林組、清水建設、三井住友、日本車輛在內的多家知名鐵路、工程、製造企業一同完成。（VCG）

專家們不懷疑，日本將挑戰中國。不僅是因為中國已經在印尼建設東南亞第一條高鐵，將把雅加達和萬隆連接起來，建設項目將於2021年完工。該項目估計耗資60億美元。

更重要的是，中國公司在技術創新、價格質量比以及金融資源方面的優勢將增加同日本公司爭奪雅加達地鐵建設項目獲勝的機會。

北京學者特別強調了中國建築公司的技術優勢。「中國公司有以下兩方面的優勢：一是技術和成本優勢，這也是最重要的一點。眾所周知，中國國內的地鐵技術和地鐵設備已經比較成熟完善，甚至達到了世界先進水平。所以同樣的報價，應該說中國公司建造的地鐵質量要優於日本公司。雖然日本過去屬於地鐵最發達和技術最先進的國家之一，但是近年來與中國相比，有些方面已經有所落後。二是人文文化優勢。印尼有華人華僑的基礎，相對於日本公司來說，中國公司對印尼的國情更加熟悉。」

雅加達地鐵一號線開通，當地民眾很快習慣使用地鐵上班上學。有日本媒體刊文抱怨印尼人未能激烈地表現出「感謝日本」、「日本真了不起」之類的情緒引來嘲笑。圖為2019年3月24日，印尼民眾等待乘坐雅加達地鐵一號線。（VCG）

俄羅斯科學院東方研究所專家德魯戈夫（Alexei Drugov）認為，印尼將需要外國技術援助和資金來實施該計劃，中國擁有巨大的投資能力，這確實增加了它在與日本公司爭奪印尼基礎設施建設市場中獲勝的機會。「一切都取決於日本人的競爭力。現在很難對其做出判斷。儘管如此，中國有一切機會贏得地鐵建設和其他項目實施的招標。」

德魯戈夫提到，「除日本外，也許感到奇怪，新加坡也可能是一個嚴重的競爭對手。它有足夠的資金來投資印尼。而美國未必能被視為重要的競爭對手。」

除了競爭，中國學者註意到中日兩國領導人越來越強調兩國公司在第三國市場上開展合作的可能性。

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中國學者認為，雅加達地鐵建設可能會成為這些項目中的一個。「中日兩國的公司完全可以進行合作，包括此次的地鐵項目。如果中國公司招標成功，那麼可以把其中一些日本公司擅長的項目承包給他們。反之，日本公司競標成功的話，也可以將中國公司擅長的項目承包給我們。當然，兩國公司若能聯合起來共同競標，我想這也是一種理論上可以考慮的選擇。」

值得一提的是，許多專家還把中日建築公司視作爭奪吉隆坡-新加坡高鐵項目的主要競爭對手。2018年馬來西亞由於財政原因暫停參與其中，但近幾個月來馬來西亞和新加坡已就建設高鐵的可能性恢復磋商。