美國阻撓填補法官空缺　WTO上訴機構瀕停擺

世界貿易組織（World Trade Organization）的上訴機構（Appellate Body）12月10日有兩名法官退休，現在只剩1名法官。世貿官員指出，美國特朗普政府美國多次阻撓法官的任命，導致世貿處理國際貿易爭端的功能停擺。

世界貿易組織上訴機構目前還有三名成員法官，但其中兩位即將離任，上訴機構或於11日起停擺。（VCG）

WTO上訴機構負責仲裁成員國之間有爭議的爭端裁決，至少需要3名法官才能保證其正常運轉。美國政府逾2年多來一直阻止WTO上訴機構任命新法官，目前在任的3名法官中有2名10日退休，由於美國方面的阻撓，沒有新法官能接替他們。

美國駐WTO大使習達難（Dennis Shea）在一個演說中指出，美國不支持填補法官空缺的建議。他指WTO其他成員未能解決美方所關切的問題，包括他所謂WTO上訴機構「越權」和「漠視」WTO規則等問題。

路透社指出，實際上美國的不滿很大程度來源於WTO讓其在應對中國時綁手綁腳。WTO在具約束力的裁定中，在補貼問題上對給予中國「疑點利益歸於被告」的判定，以及駁回美國就中國傾銷產品的處置。

WTO貿易官員們表示，幾乎可以肯定的是，164個WTO成員國的大使本週在日內瓦開會時，將無法說服美國放鬆強硬路線。

中國駐WTO大使張向晨表示，「這無疑是上訴機構成立以來，多邊貿易體系所遭遇到的最嚴重打擊」。