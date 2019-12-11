美國澤西市發生槍擊案　最少6人死亡　包括警員

美國新澤西州澤西市（Jersey City）一間猶太商店附近，當地時間12月10日下午發生槍擊案，當局指最少6人死亡，包括1名警員。雙方駁火接近2小時

全國廣播公司（NBC）引述執法部門指，事件造成1名警員，3名平民及2名槍手死亡，據報還有1名槍手在逃。當局相信事件不涉及恐怖襲擊。

報道引述警方消息指，當時有警員進入商店調查一宗謀殺案，疑犯突然向警員開槍，並逃到附近超級市場，與警方對峙和駁火。

另據新澤西News 12新聞台報道指，兩名手持長槍的槍手早在商店埋伏數小時。一男一女的槍手遭擊斃，相信還有第3名男子在逃。

美聯社報道指，警方到場後與槍手駁火，有在附近工作的目擊者稱槍聲持續20至30分鐘。當局出動裝甲車、直升機及無人駕駛機搜索疑犯，並出動炸彈處理組支援。

市長富洛普（Steven Fulop）發示該名警員送院後證實死亡，另有數人在現場不幸身亡。當局封鎖周圍街道，最少8間學校關閉，學生被移送到安全地方。