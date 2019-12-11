特朗普會見俄羅斯外長　提及對華貿易問題

美國總統特朗普（Donald Trump）12月10日在橢圓形辦公室接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），二人談及美俄關係以及一系列與中國相關的問題。

俄新社9月11日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫在發布會上表示，與特朗普的會面是在相互諒解氣氛中進行，這一諒解有關兩國對和平事業的貢獻。

特朗普與俄羅斯外長會面緩和美俄關係。圖為2017年5月10日特朗普在白宮會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（VCG）

拉夫羅夫談到與特朗普的會面時稱，俄方重申了有關延長《新削減戰略武器條約》（New START）的建議。

拉夫羅夫稱，今天受總統委託重申了對特朗普參加勝利日慶祝活動的邀請，特朗普正在考慮。

此外，俄羅斯外長表示，他已經與美國總統討論了防止波斯灣危機惡化，以及對朝鮮的制裁問題。

而白宮方面的報道則稱，特朗普在與拉夫羅夫的會晤中指出，為了兩國之間的貿易利益，改善與俄羅斯的關係非常重要。特朗普還談及美國大選中的「俄羅斯干涉」話題。

值得一提的是，特朗普與拉夫羅夫還討論了與中國關係。特朗普會上強調與中國公平和互惠貿易的必要性。

特朗普還稱，他支持有效全球軍控機制，這一機制不僅可包括俄羅斯，還有中國。

對於此次會面，俄羅斯衛星網稱，這次訪問是在俄美關係出現新一輪緊張局勢背景下，以及對美國領導人彈劾調查聽證會的最緊張時候進行。預計將討論的議題包括軍控，首要的是即將到期的《新削減戰略武器條約》。專家們並不排除可能會給特朗普傳遞俄羅斯領導人的一些口信。