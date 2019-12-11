美國會通過國防授權法　尚待特朗普簽字

美國國會參議院和眾議院相關委員會經過幾個月的談判，12月9日通過了國防授權法的兩院綜合版本。該法案包括五角大樓關於遏制中俄具體措施的正式報告。

罕見妥協產物

這一涉及7,380億美元的法案包括規定國防部將採取措施應對來自俄羅斯和中國的威脅，以及成立美國總統特朗普（Donald Trump）長期以來所期望成立的太空軍。

自埃斯珀7月就任美國防長後，一直緊盯中俄。美國「國防戰略（NDS）」文件明確指出：「我們處於與中俄大國競爭的時代。」圖為11月20日，埃斯珀（右）在越南訪問。（AP）

在美國國會民主黨人和共和黨人就特朗普行政當局許多方面的政策意見尖鋭對立的情況下，兩黨就涉及美國政府預算份額龐大的國防授權法達成協議，被認為是一種罕見的相互妥協和各有所得的產物。

國防授權法法案規定將美國軍人的薪酬提升3.1%，是10年來最大幅度的提升。另外，該法案還規定聯邦政府工作人員有12個星期的帶薪育兒假。這是民主黨人長久以來大力尋求的福利政策目標。

美國《華爾街日報》稱，2020年度國防授權法案預計本周將在美國國會全體會議上獲得通過，如果獲批，這份文件將提交特朗普簽字。

打壓中國企業

美國參議院和眾議院武裝委員會負責人12月9日就「2020年度國防授權法案」的文本達成一致，其中包含一系列目的在於應對來自中國的潛在威脅的條款。法案規定禁止使用聯邦政府資金購買中國的鐵路車廂和公共汽車，並表示國會「毫不含糊地支持」香港居民捍衛自己的權利和香港自治權。法案還表示支持改善台灣的防衛能力。

《華爾街日報》稱，法案將禁止使用聯邦資金購買中國企業生產的巴士車和軌道車，中國中車和比亞迪公司在美國的業務預計將受到影響。中車公司近年來大舉進軍美國的軌道車輛市場，據估計年銷售額在180億美元。

此外，法案還準備禁止美國軍方購買中國企業生產的無人機，這將對中國無人機生產商大疆創新公司構成挑戰。該法案還禁止將中國華為公司從美國商務部的出口黑名單中移除。

國防授權法案是美國國會每年必須通過的為數不多的幾個法案之一，因此成為搭載各種政策措施的工具，2019年的法案「對準俄羅斯、土耳其和中國」。法案包含一系列「旨在應對中國潛在威脅的規定」，包括要求提供有關中國海外投資及其與俄羅斯的軍事關係的報告。