日本7-11計錯數　拖欠最少3萬員工加班費達4.9億日圓

連鎖便利店7-11日本公司12月10日表示，由於薪酬系統計算出錯，多年來拖欠最少3萬特許經營加盟店員工加班費，金額達最少4.9億日圓。

公司稱，勞動基準監督署於2001年曾指出公司欠薪問題，但公司未有公布並補回欠薪。由於之後變更的加班補貼計算公式也有錯誤，導致欠薪。有關情況最早可以追溯至上世紀70年代公司成立初期。

社長永松文彥在東京舉行記者會，對2001年未有公布和近期發現的個案深表歉意，認為當年公司應該公布事件並補回欠薪。永松指，不清楚公布18年以來未有公布事件的原因，強調將加強員工教育。永松同時自願扣減薪酬一成，為期三個月，為事件負責。

加盟店員工和臨時員工的薪金由店主負擔，但工資計算和出糧等則由總部代理。公司自2001年10月起使用有問題的公式計算薪金，但公司只留有2012年3月起的紀錄。全國8,129間店舖受影響，包括30,405名員工，其中一人最多欠薪達280萬日圓。

公司將向受影響員工補回欠薪，並成立支援渠道處理問題。不過部份員工已經離職，很多紀錄亦已經遺失，部份店舖甚至已經結束。

7-11近來調整24小時營業時間、擅自訂購商品等經營問題頻發，面對外界抨擊。