美國參議院外交關係委員會通過制裁土耳其法案

美國參議院外交關係委員會（Foreign Relations Committee）12月11日通過制裁土耳其的相關法案，回應安卡拉政府堅持向俄羅斯購買S-400防空導彈系統。

參議院法案文本顯示，美國按《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）對土耳其實施制裁，原因，原因為土耳其去俄羅斯購買S-4000防空導彈系統。

有關法案限制向土耳其出售武器，並制裁3名負責向土在敘行動輸送武器的土耳其官員。此前土耳其在敘利亞發動軍事行動後，美國一度對其實施制裁，但在安卡拉政府同意停火及後華府解除相關制裁。

土耳其堅持向俄羅斯購買S-400導彈引發美國強烈不滿，圖為2019年8月，土耳其開始接收第二批S-400防空導彈系統。（VCG）

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）早前在國家電視台新聞頻道（Haber）表示，任何針對土耳其的制裁將會傷害土美關係。他續指，美國會議員們應該清楚，制裁措施根本無法實施，並且暗示土耳其將考慮禁止美軍繼續使用因吉爾利克空軍基地（Incirlik Air Base）和庫雷吉克（Kürecik）軍事基地。

恰武什奧盧表示，土耳其購買俄製防空導彈系統是因其價格合理。如果美國持續將土耳其排除在F-35戰鬥機項目之外，土耳其將不得不考慮替代選項。他說，「俄羅斯的戰鬥機在我們的考慮範圍內，同時我們也在關注其它選擇。」

2019年7月中旬，俄羅斯開始向土耳其交付S-400防空導彈系統。美國反對土耳其購買俄製S-400防空系統，並以推遲或取消向土方出售F-35戰機和實施制裁相威脅，要求土耳其放棄這筆交易，改為購買美國的愛國者防空系統，但土耳其拒絕讓步。

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）表示，這些S-400防空導彈系統將在2020年4月徹底部署完畢。