【中美貿易談判】兩國圍繞三大核心議題爭論

在12月15日美國即將對約1,560億美元中國商品加徵關税之際，談判處於最後階段，以及最後關頭的談判，圍繞三大重要議題。

中美貿易談判達成協議的最後幾步路非常難走，目前最令人關注的是12月15日美國是否如期對中國商品加徵關税、中美雙方能否在關税加徵日期前達成協議。（Reuters）

中美兩國正在試圖就12月15日的追加關税徵收與否、取消現有對華商品關税的規模以及中美間交易方式等三大爭論焦點達成妥協。

首先，雙方就中國購買美國農產品的規模和方法有激烈的爭論。

彭博社12月10日報道，第一階段貿易談判的最大議題是多少「美國農產品」換多少「對華商品關税」。

報道稱，美方將談判的焦點放在中國購買美國農產品規模的這個問題。這是由於美國總統特朗普（Donald Trump）為獲取2020年美國大選勝利需要農業州的選票，因此迫切需要中國購買農產品。

問題在於規模和交換條件。特朗普政府要求中國公開承諾每年400億到500億美元的美國農產品購買計劃。但2018年中國實際購買的美國農產品的規模僅為86億美元。

《華爾街日報》12月11日報道稱，美方還要求按季度檢查中方購買表現。這是因為「中國經常違背承諾」，因此需要將中國執行條款的情況以文件紀錄，以及每季進行檢討。中方的立場是，要根據美國取消或下調現有關税的水平以調整農產品進口量。

彭博社援引深諳談判內容的兩國消息人士的話報道稱，作為購買美國農產品的交換條件，中國不僅要求延期追加關税，還要求取消現有關税。而美國目前只考慮下調現有關税的税率。不過，雙方目前似乎就處理現有關税的方式找到一些能做妥協的地方。中國希望將關税税率降低一半，美國認為難以取消關稅，但稅率能夠降低。

此外，若美中無法在12月15日前達成第一階段協議，美國是否會如期對中國商品加徵關税引人關注。

不過不少美國媒體認為，美國政府會推遲原定於15日進行的對中國商品加徵關税。這也意味着期待第一階段貿易談判達成協議的中美兩國仍將帶着目前的立場差異繼續進一步談判。