杜魯多連任首次敗績背後　中加關係雪上加霜

在兩名加拿大公民被中國逮捕一週年當天，加拿大眾議院12月10日通過一項由在野黨提出的議案，要求成立特別委員會，檢討中加關係和總理杜魯多的對華政策。

中加關係生變數

這項由在野黨保守黨提出的動議，主張成立一個特別委員會，檢討一年來陷入危機的中加關係。在12月10日的國會辯論中，由在野保守黨議員提出成立委員會以檢視中加關係的議案，在171票贊成、148票反對的情況下獲得通過。而反對票數比執政自由黨在國會擁有的議席還要少9席，意味黨內也有人不滿杜魯多（Justin Trudeau）的對華立場。

11月23日，中國外長王毅首次會晤加拿大外長商鵬飛（左）。商鵬飛提到當前兩國之間存在分歧和困難，願與中方努力從更長遠角度看待和處理有關問題，採取實際措施，重建互信，推動加中關係盡快重回正軌。（新華社）

在野保守黨批評杜魯多政府對華態度軟弱，在國會動議辯論成立一個12人的委員會，就中加關係舉行聽證會，邀請不同人士全方位檢視與中國的關係。當中，保守黨外交事務發言人奧圖爾（Erin O'Toole）指出，委員會將顯示總理杜魯多面對北京捍衛加國公民權利時有多失敗。

不過，多數執政自由黨議員反對動議，認為現有委員會已能處理對華關係，成立特別委員會將令中加關係惡化。

國會通過動議後，首次委員會會議可望2020年1月20日舉行。特別委員會將可以要求總理、外長或加拿大駐華大使到會作證。對於剛剛開始總理第二任期的杜魯多來說，這是他在新議會中首次受挫。

更為重要的是，加拿大國會不滿杜魯多政府對華態度軟弱，未能捍衛加拿大公民利益，通過成立委員會檢視中加關係，這勢將令本已轉差的中加關係雪上加霜。

+ 11 + 10 + 9

醖釀香港法案

在該項議案通過後，港加聯會長馮玉蘭表示，會與保守黨和新民主黨合作，推動公民社會參與討論和檢討，期望藉此推動加拿大通過如美國《香港人權與民主法案》或馬格尼茨基人權問責法的法律，以懲處侵害香港人權、損害一國兩制的主要官員及其家庭成員。

此前，加拿大國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）和吉尼斯（Garnett Genuis）11月27日與成立於英國的非營利組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在加拿大首都渥太華舉辦「香港關鍵時刻」研討會。席間「香港監察」共同創辦人卡爾弗利（Aileen Calverley）建議加拿大國會動用類似美國香港人權法案的《馬格尼茨基法案》制裁違反人權的香港官員及警員，列席的數十位加拿大跨黨派國會議員大部分在會間表示支持。

加拿大一些媒體近來也批評政府「在香港問題上保持沉默」。加拿大《環球郵報》稱，美國國會通過的《香港人權與民主法案》為可能對侵犯人權的香港官員實施制裁鋪平了道路。現在，一些加拿大人也呼籲加拿大政府效仿美國，出台加拿大自己的「香港民主法案」，包括制裁措施。

對此，中國駐加拿大大使叢培武11月23日警告加拿大「不要在香港問題上追隨美國」。

路透社稱，中國駐加拿大大使叢培武表示，「如果加方真的關心香港的繁榮穩定，就應該向那些暴力分子發出立即停止暴力、恢復香港秩序的明確信號。」「如果加方一些人試圖推動出台類似美國針對香港的法案，將是十分危險的。如果真的發生了，將對中加關係造成嚴重破壞。」