【中美貿易談判】12月15日加稅期限將至　兩國或最後一刻達成協議

美媒12月11日引述一些分析師認為，在美國計劃於12月15日對中國商品加徵關税生效前夕的最後一刻，美國和中國可能會於14日晚上宣布達成某種形式的貿易協議。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月11日報道，分析人士稱，在美國計劃於15日對中國商品加徵關税生效前夕的最後一刻，美國和中國可能會於14日晚上宣布達成某種形式的貿易協議，這將提振金融市場。

研究機構Slatestone Wealth的高級市場策略師波爾卡里（Kenny Polcari）表示，美中兩國可能將在新關税生效前的最後一刻（eleventh hour），即14日晚上宣布達成協議。

波爾卡里11日對CNBC的「Street Signs」節目說：「他們會站出來說，『我們達成了協議……我們正在對它調查，進行微調。但是，為顯示誠意，我們不會徵收這些關税。』然後市場就會走升。」

渣打銀行（Standard Chartered Bank）的外匯、利率和信貸研究全球主管羅伯森（Eric Robertson）表示，全球多個市場都已經預計，中美將達成某種形式的初步協議。

羅伯森表示，即使美中在15日之前未能達成第一階段的協議，雙方也可能會表示，他們在貿易協議方面正處於暫擱的狀態。

雙方已不再設最後期限

羅伯森11日對CNBC說：「我想你可能會在他們的說法中看到這樣的情況：我們仍在談判，我們已在最後階段，我們在等待簽署協議，關税將於15日生效，但未來6個月內我們不會從這些協議中獲得任何收入。」

他說：「有很多方式，他們可以證明，在第一階段協議簽署之前，正處於暫停狀態。」

星展銀行（DBS）分析師11日在一份報告中表示，兩國談判代表「已不再為第一階段貿易協議設定最後期限」。

報告寫道，美國仍不願滿足中國的條件，即降低現有對華關税，以換取中國購買美國農產品。