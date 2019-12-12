日韓首腦訪華參會各有打算　韓媒擔憂發生外交事故

第八次中日韓領導人會議即將在中國成都舉行，日韓兩國領導人都對本次中國之行各有打算，而能否確定中國國家主席習近平2020年上半年訪問計劃，成為韓國媒體關注焦點。

目前公開消息顯示，中日韓首腦會議定於12月24日在四川成都召開。中國總理李克強與日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅將舉行第8次中日韓領導人會議。習近平將不出席此次會議。

值得注意的是，韓國與日本首腦本次赴成都開會各有打算。據共同社稱，安倍晉三將於12月23日至25日訪華參加成都會議，並在北京與習近平會面。透露這個消息的是日本國家安全保障局長北村滋，他12月6日在北京與中國國家副主席王岐山會面。北村還表示，習近平2020年4月將訪日，東京將以國賓規格接待。王岐山則表示，習近平訪日若成功實現，對今後的中日關係將有重大影響和意義。

中國國家副主席王岐山（右）12月6日在北京會見日本國家安全保障局長北村滋時說，兩國要為下階段的高層交往創造良好的氛圍。（新華社）

有分析指出，王岐山與北村滋就安倍晉三訪華之際，分別與習近平和李克強會談的日程及內容確定了細節。

與之相比，習近平是否會見文在寅還未確定。韓國總統府發言人高旼廷12月10日表示，文在寅將從12月23日起對中國進行為期兩天的訪問。韓方正在與中方和日方進行協調，希望在文在寅訪華期間分別與習近平和安倍晉三舉行雙邊會談。

不過，韓國媒體《朝鮮日報》稱，除中日韓首腦會議以外，文在寅還將與習近平舉行首腦會談，並將在成都與安倍晉三舉行首腦會談。

韓聯社12日披露最新消息顯示，為籌備第8次中日韓領導人會議，韓國外交部次官補金健、中國外交部副部長羅照輝、日本外務省外務審議官森健良將作為各方代表與會，12月13日在中國成都舉行高級別會談，討論中日韓領導人會議籌備事宜等。

習近平2020會否訪韓？

有觀測認為，中韓領導人雙邊會談如能成行，文在寅將另行訪問北京。《朝鮮日報》指出，文在寅將要求習近平說服朝鮮停止洲際彈道導彈（ICBM）發射或核試驗。中國則有可能要求韓國政府參與「一帶一路」計劃，對韓施壓做出「美國還是中國」的抉擇。

2014年，韓國企業樂天集團宣布為部署「薩德」提供用地後，在中國遭到抵制。（Getty Images）

與此同時，文在寅還需要在中韓首腦會談中解開薩德防禦系統問題和由此引發的「限韓令」。此前，文在寅一直在解釋朝核問題與薩德的關聯性，但是中國的態度未見改觀。

《朝鮮日報》認為，中方似乎計劃將文在寅就任後尚未成行的習近平訪韓和薩德聯繫起來。言下之意，如果薩德問題得不到解決，韓政府推進的習近平2020年4月訪韓恐難成行。但如果習近平此次仍就訪韓事宜做出原則性回應，則有可能發生只訪問日本不訪問韓國的「外交事故」。

韓聯社12日稱，中國新任駐韓大使邱國洪在參加韓國全國經濟人聯合會（全經聯）期間，韓國方面人士提出希望中韓兩國的經貿關係能恢復到「薩德」之前的水平，中方能完全放開限制赴韓團體游。

而對於韓國方面關心的訪問計劃，邱國洪給出的回應是，習近平會認真考慮2020年上半年對韓國進行訪問。