昂山素姬被批對羅興亞人所受性暴力默不作聲

諾貝爾和平獎得主、緬甸國務資政昂山素姬12月11日在荷蘭海牙國際法院（ICJ）為緬甸政府涉嫌在2017年種族清洗羅興亞人的訴訟作出抗辯。 提訟的岡比亞的代表律師團12日批評昂山素姬，指她對羅興亞人所遭受的性暴力「默不作聲」。昂山素姬則敦促法庭終止案件。

岡比亞的代表律師桑茲（Philippe Sands）表示：「對於緬甸婦女和女子所遭受的嚴重性侵犯，（昂山素姬）一個字都沒有說過。代理人（指昂山素姬）口中不曾說出『強姦』此字一次，你保持沈默所傳達的訊息，遠多於你所說的話。」

另一名代表律師萊克勒（Paul Reichler）則指，緬甸當局選擇對性暴力的指控置之不理，是因為「這是不可否認，且難以說出口的」。

昂山素姬否認緬甸政府涉及種族清洗，並要求國際法院取消案件，以及拒絕岡比亞提出的臨時措施，重申應該給予緬甸國內的司法制度一個運作的機會。

昂山素姬早前曾指出，岡比亞就緬甸若開邦的情況向法庭提交不完整及具誤導性的資訊，又指緬甸有自己的司法制度，去處理軍人在若開邦可能犯下的戰爭罪行。她又表示，軍方行動是針對羅興亞武裝分子，期間可能曾殺害平民，但這些行徑並不構成種族滅絕。