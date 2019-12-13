【英國大選2019】保守黨料大勝　約翰遜Twitter感謝支持者

英國執政保守黨勢以過半數議席控制國會，雖然點票工作仍在進行，但保守黨黨魁、現任首相約翰遜（Boris Johnson）已率先透過Twitter感謝支持者。

英國大選於本港時間早上6時許結束，由英國廣播公司（BBC）、英國獨立電視台（ITV），以及英國天空新聞（Sky News）進行的票站調查顯示，保守黨可望取得國會368席，勢以86席優勢控制國會，取得自1987年以來最大勝利。

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

約翰遜在選舉後半小時，透過社交網推特（Twitter）發帖感謝支持者，「感謝全國曾投票予我們；曾為我們做義工；曾為我們候選人站台的市民支持。我們在全球最民主的國家生活。」

THANK YOU to everyone who voted Conservative! 💙🇬🇧🌳 pic.twitter.com/j9snUE43q0 — Conservatives (@Conservatives) December 12, 2019

保守黨的官方推特亦有發帖，感謝每位曾向政黨投票的選民。