美國太平洋空軍司令：過去15年美軍機多次在中國南海飛行

在中美傳將簽署貿易協議關鍵之際，美國太平洋空軍司令·布朗（Charles Brown）在一次會議上透露，過去15年裏，美軍的飛機多次在中國南海有爭議的水域進行「航行自由」（freedom of navigation）的任務。

據美國《星條旗報》12月12日報道，布朗在會議現場對記者說：「過去約15年裏，我們一直在中國南海及附近飛行，我可以告訴你，就在最近的這個星期，我們會告訴你，我們本周才做過一樣的事。」涉及的飛機包括空軍轟炸機、U-2「龍女」偵察機、RQ-4「全球鷹」無人機，以及海軍P-3「獵戶座」和P-8「海神」海上巡邏機。

有着「龍女」之稱的U-2高空偵察機，堪稱戰機界的「輕功」高手。它的前身是U-2高空偵察機，早在上世紀50年代就擁有超過2.2萬米的高空偵察能力，力壓同時期的戰鬥機和地空導彈，一時風頭無二。雖然首飛至今已經50多年，但U-2仍然活躍於前線。（Reuters）

布朗指出，和美國海軍相比，美國空軍在中國南海一樣活躍：「我們在中國南海有相當多的空中活動，相關報道可能不會像有關航行自由和海洋環境方面那麼多，但我們確實這麼做了，因為我們確實接到了來自（中國的）通話。」

報道稱，由於美國海軍經常通過新聞發布其在中國南海的活動，所以海軍艦船方面就有更多的媒體報道。

美國空軍參謀長戈德費恩（David Goldfein）則對記者說，儘管美國空軍的規模有所縮小，但在太平洋地區依然保持着軍事存在。「與1991年相比，我們的空軍少了30萬名飛行員，少了大約3,000架飛機。然而，如果你看看我們在太平洋上的足迹和姿態，你會發現我們並沒有改變。我們在太平洋的足迹一直非常穩定。」

布朗也預計，美國空軍2020年在太平洋地區的行動和活動不會有重大變化。

布朗曾多次表示，美國空軍將堅定在太平洋地區的飛航自由，專門提到中國對美太平洋空軍的太空威脅。強調美太平洋空軍的作戰計劃「不能總停留在幻燈片水平，必須為計劃裝上牙齒」，增加潛在對手對抗美軍的難度和複雜性，確保美軍在對抗性環境中獲勝。