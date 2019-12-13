【中美貿易談判】特朗普簽核首階段協議　傳兩國最快12月13日簽署

綜合媒體12月12日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）已於12日簽核（sign off）美中第一階段貿易協議。據知情人士透露，兩國代表最早可在12月13日會面並簽署協議。中美簽署貿易協議相關程序將迅速推進，有分析認為，中國或已提前知曉相關結果。

有消息人士透露，美國總統特朗普在白宮批准美中第一階段貿易協議。（AP）

《華盛頓郵報》12月12日報道，目前計劃的方案是由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國駐美國大使崔天凱12月13日會面並簽署協議大綱，或者萊特希澤和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）前往中國同相關人士簽署協議。

該報報道稱，美國哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）表示特朗普12日對他介紹，白邦瑞透露中國同意購買500億美元規模美國農產品、加強知識產權保護相關規定、開放金融服務市場等條件以達成貿易協議。

白邦瑞稱，「這是一個突破。他（特朗普）說它（指中美第一階段協議）是歷史性的。我肯定同意。」。此外，《華盛頓郵報》報道，一位匿名的美國政府高級官員也證實白邦瑞的言論。

韓聯社12月13日報道指出，值得注意的是，中國政府於12月10日至12日召開中央經濟工作會議。2019年中央經濟工作會議相比往年召開較早，在中美貿易談判尚未得出結論的情況下，該會議很難制定2020年中國經濟增長率、物價及財政政策等重大決議。

因此，在中國媒體公布中央經濟會議結果、美國媒體報道美中達成原則性第一階段貿易協議來看，中美有可能在本周稍早前已經達成協議，中國政府則以此結果為基礎制定相關政策。

不過，截至目前美國白宮就特朗普批准簽署貿易協議一事拒絕確認，中國方面也尚未正式公布相關消息。

韓國news1網站12月13日報道對此分析稱，儘管兩國為達成貿易協議就雙方提出的條件達成妥協，但法律文件尚未最終確定，因此不便在最終協議案公布之前宣布。