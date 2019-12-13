朝鮮批評美國挑釁　再提年底期限逼近

朝鮮外務省發言人12月12日批評，在年底美朝談判的期限逼近下，美國繼續加大對朝鮮的挑釁力度。發言人表示，朝鮮再也沒有可失去的，已做好對美國的任何選擇奉陪到底的相應準備。

外務省發言人批評，聯合國安理會對主權國家自衛措施說三道四，是粗暴蹂躪聯合國憲章規定的主權尊重原則。圖為2019年10月2日，韓國媒體播放朝鮮試射導彈的影像。（AP）

朝鮮官方朝媒體朝中社12月12日報道，外務省發言人同日說，繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日要求各國徹底履行聯合國對朝鮮的制裁後，美國11日召開所謂聯合國安理會公開會議，再次犯下指責朝鮮自衛性武裝現代化措施的反朝敵對挑釁行為。

發言人批評，聯合國安理會對主權國家自衛措施說三道四，是粗暴蹂躪聯合國憲章規定的主權尊重原則。他表示，美國在敏感時期召開聯合國安理會公開會議討論朝鮮問題，鼓吹對朝打壓氣氛，朝鮮對此絕不能姑息縱容。

發言人指，美國開口閉口叫嚷對話老調，即使朝美進行對話，「可美國沒什麼東西給我們，這是不言而喻的」。他直言，美國召開這次會議，如同搬石頭砸自己腳的愚蠢之舉，為使朝鮮對想走哪條路做出明確決斷起到了關鍵作用。



朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成12月3日表示，朝鮮再次提醒美國年底美朝談判期限步步逼近，美國想得到什麼「聖誕禮物」，完全取決於美國的決斷。