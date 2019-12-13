【中美貿易戰】談判取得階段成果　未來兩大變數仍然存在

美國媒體12月12日報道，中美貿易談判原則上取得了階段性的成果，但是在第二階段貿易談判中還存在兩個不穩定因素。

彭博社引述美國經濟研究員奧里克（Tom Auric）表示「如果我們將關税恢復到2018年5月的水平，而中美貿易戰停火，全球GDP將增長0.6％。」他又稱「中美兩國之間的貿易協定成為2020年影響明年世界經濟增長軌迹的關鍵因素。」

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Crystallinian Georgieva）此前表示，到2020年，中美貿易摩擦造成的累計損失將達到7000億美元，佔全球GDP的0.8％。

特朗普12月12日稱中美已非常接近達成協議（AP）

原定於15日徵收的額外關税按計劃徵收時，對美國經濟也會造成一定的打擊。但美國15日撤回徵收關税的行政命令，美國經濟有望繼續增長。美聯儲11日表示，截止2020年美聯儲將凍結利率，這表明美聯儲減少了對貿易戰的擔憂。

美國彭博社以及《華爾街日報》等媒體12月12日報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）12日同意了中美第一階段協議的內容。同時，兩國代表有望在13日簽署協議。

哈德森研究所中國戰略研究中心主任皮爾斯伯裏（Michael Pilsbury）是一位外部顧問，經常與特朗普對話，對於中美第一階段貿易協議的簽署表示：「這是一個突破。」

在10月，美國決定取消了12月額外關税的背景下，外界對降低關税的貿易談判持着悲觀的看法。但是這次貿易協議的簽署意味着美國已經接受了中國降低現有關税的要求。