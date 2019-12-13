撈金魚不單是遊戲更可用來考大學　日本17歲女高中生創首例

日本電影或日劇經常出現民眾玩「撈金魚」的場面，但原來這不只是遊戲，在日本還是可以用來考大學的技藝。大阪一名17歲女高中生就憑藉在撈金魚全國大賽的好成績，順利獲關西外國語大學取錄，成為當地首例。

這名高中生三宅莉緒表示，沒想到竟然可以靠撈金魚考大學，自己也嚇了一跳，她甚至稱，未來會好好學習英語，希望外國人也明白撈金魚的魅力。

日本放送協會（NHK）12月13日報道，居住在大阪平野區的三宅莉緒，以撈金魚作為專長，向位於大阪枚方市的關西外國語大學申請「一藝入試」（即單一技藝的入學考試），再輔以高中在校成績、簡短論文及面試，最後順利獲錄取。

「撈金魚」在日本是常見的遊戲，但近年該遊戲也受到爭議，有關注動物組織認為是虐待金魚（NHK節目截圖）

三宅莉緒表示，她自小學四年級開始，就會持續每周一次到撈金魚練習場，她曾多次參加撈金魚全國大會，年年都有好成績。

她過去已曾接受電視台訪問，講述自己的撈金魚技巧，例如撈金魚的紙網很容易遭魚尾弄破，她因此想到把魚尾留在紙網外的撈魚技巧。

（中央社 / 日本放送協會）