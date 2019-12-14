美國宣布美中達成協議　兩國措辭有差異

12月13日，中美當天均宣布，兩國達成了第一階段的貿易協議，但是兩國的措辭有所不同。

12月13日晚上23時，中國罕見召開記者會，宣布中美談判的進展。中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文在記者會上宣布，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關税的相關承諾，實現加徵關税由升到降的轉變。

12月13日，中美同時宣布達成劉第一階段協議，這為中美貿易戰降温不少。（AP）

王受文指出，雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

與此同時，美國總統特朗普12月13日也在Twitter上說，中美達成非常重大的第一階段協議。中國已同意很多結構性改革、大量購買美國農產品、能源、製造業產品以及更多。



特朗普確認12月15日的對華關税不會實施，但將保留對約2,500億美元中國商品徵收的25%的關税，對另外1,200多億美元中國商品加徵的15%關税將會減半至7.5%。特朗普還說，兩國將進行第二階段協議的談判，而非待到2020年大選之後。這是一份不可思議的協議。

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

除了特朗普的個人表態，白宮Twitter帳號也發文表示，這份協議是特朗普的有一個歷史性勝利，「最重要的是，這對雙方都是非凡的交易」。

美國貿易代表辦公室當天也發表名為「美中達成第一階段貿易協議」的聲明，稱美國和中國就第一階段貿易協議達成了一份具有歷史意義和可執行的協議。

聲明指出，該協議要求在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務、貨幣和外匯等領域對中國的經濟和貿易體制進行結構性改革和其他變革。第一階段協議還包括中國承諾在未來幾年內大量增加購買美國商品和服務。重要的是，該協定建立了強有力的爭端解決機制，確保迅速和有效的落實和執行。

聲明還註明，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，特朗普總統專注於達成第一階段的協議，實現有意義的、完全可執行的結構性變化，並開始重新平衡美國中美貿易關係。這項前所未有的協議實現了這些非常重要的目標，如果沒有總統強有力的領導，這些目標是不可能實現的。

美財長姆努欽（Steven Mnuchin）則在該聲明中表示，稱這個具有里程碑意義的協議，標誌着邁向一個對美國工人及企業來說更平衡的貿易關係以及更公平的競爭環境。

值得留意的是，中方通告及記者會上各中方官員的表述趨向於較為籠統而宏觀，面對美國記者針對關稅降低比例、中方採購美方農產品之具體數額等問題，中方官員並未直接回復，而是表示「這份協議雙方還需要完成各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定時間、地點和形式來簽署這份協議」。

美國方面，一如美國記者對具體數字的關注，白宮、美國貿易代表辦公室和特朗普本人也相對強調數字，並「美國已同意大幅修改對華徵收的關税，將保留對華2,500億美元商品徵收的25%的關税，但是對另外大約1,200億美元中國商品徵收關税對税率將調整至7.5％」的具體說明。