【中美貿易協議】首階段協議5大重點

中美就第一階段貿易協議達成協議，美國官員稱兩國2020年1月簽署第一階段貿易協議。

●2020年1月簽協議

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）預計2020年1月 兩國部長級官員會在華盛頓就協議文本進行簽署。

他指出，作為第一階段貿易協議的一部分，中國已同意未來2年增購2,000億美元的美國商品和務服，主要集中在製造業、能源、農業和服務業方面，其中包括320億美元農產品。

萊特希澤表示，中國會在2017年購買240億美元農產品的基礎上，未來2年每年增加購買約160億美元的產品。

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●協議涵蓋範圍

中國及美國官員均說，協議涉及保護知識產權、食品及農產品、金融服務、外匯以及有一則處理爭端的條款。

萊特希澤在12月13日發布的聲明中指出：「重要的是，協議建立一個有力的爭端解決系統，確保快速、有效的執行（協議條款）及執法。」

美國的官員在中美貿易談判期間，一直指出執行協議條款的重要性，在於確保中國會履行協議的條款。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月13日在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目Power Lunch接受訪問時說如果中國不信守承諾，美國會對其徵收關稅。

美國貿易代表萊特希澤指出，中美第一階段貿易協議會包括一個爭端解決系統，確保中國履行條款。圖為12月10日他到墨西哥城出席一個簽署《美墨加協議》更新條文的活動，並在會上發表演說。（AP）

●提振兩國農業

特朗普已對內承諾，不論中美達成任何協議，都必需包括中國應承增加購買美國的農產品。在以往的談判中也不難看到，中國採購農產品對於美方來說的重要性。然而在中國增購美國產品同時，中國也增加對美國的出口。



萊特希澤指出，作為第一階段貿易協議的一部分，中國已同意未來2年增購2,000億美元的美國商品和務服，主要集中在製造業、能源、農業和服務業方面，其中包括320億美元農產品。

萊特希澤表示，中國會在2017年購買240億美元農產品的基礎上，未來2年每年增加購買約160億美元的產品。

中國農業副部長韓軍稱，這個部分協議會讓中國對美國的農業出口增加，包括已煮熟的家禽、梨及棗。

中美貿易談判：中美雙方順利在12月13日、即15的加徵稅款的限期前達成首階段協議。作為協議的一部分，美國取消在15日對中國加徵關稅。圖為加州聖佩德羅的貨櫃碼頭。（Reuters）

● 關稅戰「停火」

中國12月13日晚上約11時舉行跨部門記者會，商務部副部長王受文宣布，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和互相尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文件達成一致，美方將分階段取消對華產品加徵關稅。



在中方召開記者會後，特朗普同日也在Twitter發布帖文，確認與中國達成首階段協議，並表示12月15日不會實施對華的加稅計劃，而兩國的第二階段協議談判立即展開。

美國9月1日就中國對美出口的1200億美元商品加徵15%關稅，美國其中一大讓步，在於宣布將稅率減低一半至7.5%。惟美國對總值約2500億美元的進口中國商品，維持徵收25%關稅。

中國在9月對美國16種產品徵收關稅。中國財政部副部長廖岷沒有說明中國是否計劃取消現行對美國徵收的關稅。

圖為商務部副部長王受文（AP）

● 中國金融服務業

美國方面稱，是次首階段協議包括改善美國企業在中國金融服務市場准入，涉及行業包括銀行業、保險業、證券業以及信貸評級服務。這是希望回應多個美國企業長期投訴，包括中國在包括外資股權限制，以及歧視性監管要求。



在中國12月13日舉行的跨部門記者會上，商務部副部長王受文宣布宣讀中方關於第一階段經貿協議的聲明。聲明指出協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要，協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

中國《環球時報》在12月12日的評論指出，並非所有外國機構都可進入中國金融市場：「自然地，來自對中國友好國家的實體將受中國人民喜歡。」