約翰遜與歐盟貿易談判難關多　歐盟怕英國變泰晤士河上的新加坡？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月12日帶領保守黨成功在大選取得過半數議席後，英國可望在明年初如期脫歐。但英國與歐盟的「分手」手續尚未結束，未來舉行的貿易協議談判更是另一大挑戰。路透社引述歐盟外交官稱，歐盟會專注於公平競爭的問題，擔心英國會變「泰晤士河上的新加坡」，意指成為歐洲區域內的貿易樞紐，但又不按歐盟的規則辦事。

馬克龍稱盼與英國建立特殊關係，但不希望英國成為不公平的競爭者（美聯社）

馬克龍：不想英國成為不公平競爭者

在約翰遜取得大勝後，歐洲多個領袖也提到稱，未來的英歐貿易談判要「公平」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）一方面表示，希望在未來與英國建立非常緊密的戰略關係，但另一方面警告稱，歐盟會維護自身利益，確保雙方公平競爭。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也表態稱，希望與脫歐後的英國建立非常特殊的關係，特別是國防與安全方面，但他在提到未來的貿易談判時，發出警告指「若英國首相與英國國會想要野心勃勃的貿易協議，他們應該知道歐洲的準則是什麼」，他稱，不希望英國之後會變成「不公平的競爭者」。

約翰遜可望成功帶領英國脫歐，但未來還要與歐盟開展貿易協議談判（美聯社）

英歐未來挑戰：貿易協議談判

約翰遜帶領保守黨成功取得國會大多數議席後，英國可望2020年1月底前如期脫歐，之後英國便會進入過渡期，直至2020年底，以協商與歐盟之間在貿易等議題上的新關係。但這當中存在有不少挑戰，包括時間、雙方對條款分歧等問題。

時間緊迫 10個月時間可達協議？

在時間方面，路透社稱，歐盟希望在2020年3月前開始與英國的貿易談判，此意味只有10個月左右的時間達成協議，並要得到英國和歐盟各成員國議會的批准，難度不低，屆時英國有可能要延長過渡期，但倫敦必須在2020年6月底前要求延長。

德國總理默克爾早前也曾警告，英國脫歐後可能成為歐洲「在家門口的經濟對手」（美聯社）

歐盟要求公平競爭 英國有難度？

另一挑戰是雙方存在的分歧。路透社引述歐盟一名高級外交官員稱「如果英國變成既像賭場又像泰晤士河上的新加坡，我們將專注於公平競爭的問題。」歐盟擔心英國既成為歐洲多國區域內的貿易樞紐，但不按歐盟規則辦事。

歐盟方面要求有可靠的條款，以保證公平競爭，否則不會與英國達成貿易協議。歐盟把目光放於環境、勞工標準和政府援助的準則，希望確保英國不能以不公平的低價，在歐盟的單一市場上銷售產品。歐盟也想對方保證「零傾銷」。

惟談判中的難題是，英國為了與美國達成貿易協議，將面臨放寬農業和食品標準規定的壓力，這方面卻可能會招來歐盟不滿。

（綜合報道）