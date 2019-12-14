哥倫比亞大學18歲女生劫殺案　兩名疑犯終落網年僅13與14歲

美國紐約市11日晚間，一名哥倫比亞大學大一女學生在校園附近遭人持刀刺成重傷，送醫後傷重不治。但令各界感到震驚的是，兩名落網兇嫌分別只有13歲和14歲，全都未成年。

《紐約時報》報道，受害者是18歲的泰莎．梅吉思（Tessa Majors），5月開始在哥大巴納德學院（Barnard College）就讀，案發當時正在學校附近、位於上曼哈頓的晨邊公園（Morningside Park）行走，卻遭遇三名惡少搶劫。

偵辦本案的刑警表示，被捕的13歲兇嫌坦承，他和另外2名同夥到晨邊公園，原本打算盯上一名男子，但隨後改變主意，將目光鎖定梅吉思。兇嫌供稱，另外2人抓住梅吉思，扼住她的頸子，洗劫口袋財物，其中一人隨後持刀行刺。

據指3名兇嫌逃逸後，梅吉思強忍傷勢，踏上階梯、走出公園，最後倒在哥大校區警衛哨亭外。結束巡邏的警衛一發現她，立刻打電話叫救護車，最後仍回天乏術。

13歲兇嫌被巡警目擊，在命案現場附近的公寓大廳被捕，據指警方建議檢方提出二級重罪謀殺、搶劫和非法持有武器等指控。警方已根據他的供述逮捕另一名14歲同夥，真正持刀刺傷梅吉思的第三人則還未落網。

梅吉思的祖母告訴記者，她是小鎮女孩，才會天真到獨自一人走在紐約街頭。「我們剛剛失去一個非常特別，非常有天賦，非常受人喜愛的年輕女性。」已趕來紐約的梅吉思家族對外聲明表示：「泰絲在世界閃閃發光，我們的心將永遠不同。」

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