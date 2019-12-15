中俄提對朝新政策　英媒提問：中國是否首肯朝鮮「重大試驗」

朝鮮12月14日宣布在西海衛星發射場再次進行「重大試驗」，平壤連續進行「重大試驗」用意何在？是否得到了中國的同意了呢？

給特朗普的「聖誕大禮」

朝鮮國防科學院12月14日通過朝中社稱，前一日（12月13日）晚在西海衛星發射場再次進行「重大試驗」。該發言人稱，近來接連取得的國防科學研究成果將運用於進一步加強核戰爭威懾力。但並未說明具體試驗內容。

這是朝鮮一周之內在同一個衛星發射基地進行的第二次試驗。

在這之前，朝鮮領導人金正恩12月4日再度高調率領夫人李雪主和一眾高級將領騎白馬登上朝鮮聖地白頭山。依據以往慣例，這意味着平壤很可能將再有「大動作」，並很可能是為美國備好了一份「聖誕禮物」。

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就在朝鮮官方公布金正恩白頭山之行照片之前，負責朝美關係事務的朝鮮外務省副相李吉成表示，朝鮮主動邁出了重要一步，並盡最大努力不半途而廢，現在就要看美國的選擇了。並強調「會收到什麼樣的聖誕禮物，完全取決於美國怎麼選」。

美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕取消對朝鮮的制裁，除非朝鮮全面廢棄其核武設施，並警告「一意孤行會失去所有」。金正恩則希望華盛頓能夠做出新的讓步，並將2019年年底定為「最後期限」。平壤表示，如果美國不同意，那就別怪平壤不客氣。美國可能會收到來自朝鮮的不祥「聖誕禮物」。

多方專家認為，朝鮮所暗示的「聖誕禮物」，很可能是某種形式的武器試驗或導彈發射。

也許，這就是朝鮮之前所指的給美國的「聖誕獻禮」。

中俄將提對朝新政策

目前，並不清楚此次朝鮮進行的是什麼試驗，韓國國防部長鄭景斗指出，試驗中進行火箭引擎測試。總部位於美國的美國科學家聯合會研究員潘達（Ankit Panda）向路透社表示：此次朝鮮測試的可能是彈道導彈引擎的地面試驗。「朝鮮似乎是在提醒美國，朝鮮核武依舊有空間實現質的提高。」

韓聯社指出，朝鮮雖然沒有具體說明此次試驗的種類和意圖，但從朝方試驗結束後強調「朝鮮的戰略地位」，此次提及「核戰爭威懾力」的情況來看，這次試驗很可能是為了測試洲際彈道導彈發動機。韓國情報機構研判認為，朝方進行的或是用於洲際彈道導彈的液體燃料發動機試驗。

值得一提的是，俄羅斯駐朝鮮大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）12月14日透露，俄羅斯將與中國一同向美國及其盟友提出新的對朝政策。「我們正在努力與中方一起在安理會上提出新方針。我們努力使美方及盟友們相信，他們的對朝政策不應如此魯莽。我們與美方有一個共同的觀點，即都希望半島無核化，不希望有一個核鄰國。在此意義上，目標是一致的。我們提出實行將達成這一目標的政策。」

12月11日，美國要求聯合國召開討論朝鮮進行武器試射會議。俄羅斯要求聯合國解除制裁朝鮮措施，中國常駐聯合國代表張軍（前排右）呼籲多做有利於局勢緩和事情，防止半島重新陷入緊張對抗。（新華社）

此外，美國負責朝鮮事務的特別代表比根（Stephen Biegun）12月15日起對韓國進行為期3天的訪問。

有分析認為，朝方在美國對朝代表、副國務卿被提名人比根訪韓前夕進行「重大試驗」，或進一步加大對美施壓力度。另有觀點認為，朝方或不再期待美方改變態度。

BBC指出，另外一個耐人尋味的問題是，平壤此次測試是否通知和獲得到了北京方面的同意了呢？