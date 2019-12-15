已將過半股份出售中國　烏克蘭軍企最新交易將帶來什麼？

多家俄羅斯媒體12月13日透露，烏克蘭航空發動機企業馬達西奇公司（Motor Sich）總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav A. Boguslayev）當天表示，已將公司過半股份出售給了中國公司。此前，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）曾親自出面阻止這筆交易。

俄羅斯新聞網ukraina.ru12月14日稱，博古斯拉耶夫12月13日在接受媒體記者採訪時指出，公司營運正面臨着一些經濟問題，「我有可能會關閉工廠，也有可能裁員。這就是我面臨的問題。」

隨後，博古斯拉耶夫將話題引向中國說，「我們決定找一個投資者。有人向我們指明瞭那個『投資者』是誰，然後我們就去中國並和他們談判。（公司的）股票持有者在我們的交易所完成了（和中方的）交易。我（也）賣掉了自己手裏的（公司）股票。」

除了購買股份，博古斯拉耶夫透露，中國公司還承諾，將在兩年內對該工廠投資2.5億美元。「這將幫助公司繼續運營下去。」

中國第二次打算獲得對烏克蘭發動機製造企業「馬達西奇」的控股權成功。此前，2017年的首次嘗試將公司出售因烏克蘭安全局勢而失敗，而這一次美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）8月26日公開發言，也未能阻止此筆交易。

烏克蘭馬達西奇公司公共關係經理馬雷什（Natoli Mares）表示，儘管博爾頓不贊成，北京天驕航空產業投資有限公司（Beijing Skyrizon Aviation）和信威集團（Xinwei Group）還是收購了馬達西奇公司50%以上的股份。

美國《華爾街日報》引述消息人士稱，博爾頓企圖阻止中國購買這家烏克蘭企業。白宮認為收購該廠將為中國提供重要的國防技術。美國政府發言人則稱，博爾頓在這個問題上的參與表明，此筆交易影響到美國國家安全的利益。

博爾頓以鷹派作風著稱，對許多國家都抱持強硬立場，例如朝鮮、伊朗、阿富汗、俄羅斯、中國、委內瑞拉等。美國總統特朗普（Donald Trump）9月10日在推特（Twitter）上宣布將博爾頓「炒了」，因為「意見不合」。（AP）

對中國有何利好？

「馬達西奇」一直是蘇聯和俄羅斯生產所有類型直升機所用的發動機的獨家生產商。2014年俄羅斯才能在本國境內生產為俄羅斯軍隊直升機配備的TV3-117系列發動機的新款升級版。即便如此，「馬達西奇」仍是全球使用的眾多「米」和「卡」型直升機發動機的主要供應商。

「馬達西奇」是為米-26重型直升機生產D-136發動機的唯一廠家。除此之外，中國人民解放軍和一些中國民用建築企業還在使用購買的400多架米-8、米-17、米-171、卡-28、卡-31、卡-32直升機。

俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）指出，「馬達西奇」已向中方轉交了TV3-117系列發動機的大修技術，所以中國可以大大延長它們的壽命。而一旦掌控這家烏克蘭發動機製造商，將可大大簡化並減少這隻龐大直升機隊伍的維護成本，而且還為其升級提供了可能性。控制發動機的設計製造，其意義不言而喻。

此外，「馬達西奇」還產生壽命較短的渦輪噴氣發動機R95-300，將其裝備在各種類型的亞音速巡航導彈，包括中程巡航導彈。該公司擁有為運輸機生產各種類型發動機的豐富經驗，包括為重型運輸機安-124生產發動機D-18T。所有這些都是當前中國軍工的項目，並可充分利用企業現有的技術潛力，而蘇聯時代的技術檔案也非常有用。