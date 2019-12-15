日本出生人口創120年新低　專家警告有「絕種」風險

日本和韓國相繼發布數據顯示，兩國生育率下降趨勢嚴峻。日本媒體12月14日直呼，原以為伴隨着「令和」時代的來臨，日本會出現一波生育高峰，如今看似已成泡影。

綜合媒體12月15日報道，日本厚生勞動省公布的初步數據顯示，2019年1月至9月，日本新生兒總數為67.38萬人，較2018年同期減少5.6%。若此趨勢持續到2019年底，出生人口將創1989年來最大減幅，當時出生率減幅逾5%。

日本厚生勞動省官網公布的人口對比圖。（日本厚生勞動省官網）

這將是日本連續第4年新生人口出現減少。日本新生兒數量自2016年跌破100萬大關後逐年下降：2017年為94.6萬，2018年為91.8萬。

日本厚生勞動省表示，2019年日本新生兒人數不足90萬已成定局，將是自1899年有統計以來新低。日本國家人口與社保研究所兩年前預測，2019年日本將有92萬嬰兒出生，這意味着新生人口減少速度遠超預期。

日本經濟學家認為，2019年出生率下降的一個重要因素，是嬰兒潮一代（1971年至1974年期間出生，今年都將年滿45歲）已進入生育年齡末期。受此影響，日本育齡婦女人數正迅速下降。2018年10月的數據顯示，日本40-49歲女性有907萬人，30-39歲女性有696萬人，而20-29歲女性只有578萬人。

日經中文網稱，日本社會恐怕無法期望當代人提高出生率。2019年5月，日本的新婚人數幾乎翻一番，恰好與明仁天皇繼任、「令和」時代開啟的時間線相吻合。一些專家曾猜測，不少日本夫婦推遲生育計劃，等待加入「令和生育潮」。但5月以後，結婚率便開始下降，這讓人們對出生率將很快回升的期望「降温」。至於究竟是什麼引發2019年出生率的崩盤，人們尚未達成共識。

按照日經中文網的說法，日本一些小城鎮已陷入人口危機。去年，山梨縣早川町和奈良縣野迫川村沒有一個新生兒出生；全國幾十個市政當局記錄的出生率都為個位數。要想提高生產率，需要營造一個鼓勵生育的環境。日本政府正通過改革幼兒日託服務、鼓勵員工休產假和陪產假等舉措，以扭轉人口下降，但收效甚微。

日本慶應義塾大學法學部教授鈴木透表示，很多發達國家都面臨人口減少的問題。導致人口萎縮的原因很多：經濟增長陷入停滯；年輕人在就業市場頻頻碰壁；比起養育後代，他們更關注自我提升。政府應當警告日本公民，日本人正在面臨「絕種」風險。