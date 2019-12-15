菲律賓南部連環地震有人受傷　一人死亡

菲律賓達沃市（Davao）附近在香港時間下午2時左右發生6.8級地震，震源深度28.2公里。市長稱有1名兒童死亡。 達沃市有強烈震感，亦有建築物損壞。震後人們紛紛走到街上暫避。 該國南部10至11日都有發生地震，合計有至少20人死亡。

根據美國地質調查局（USGS）網站發布的資料，香港時間下午2時11分左右，菲律賓棉蘭老島附近發生6.9級地震，震源深度53公里。震級其後被下調至6.8級，震源深度也下調至22.4公里。

太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center，PTWC）稱基於現有數據，指出地震沒有帶來海嘯威脅。迄今耆暫無傷亡報告。不過菲律賓火山與地震學研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology，PHIVOLCS）表示，地震或會造成破壞，並會引發餘震。

菲律賓地震：圖為12月15日地震發生時菲律賓桑托斯將軍市一間酒店的泳池出現浪濤。（Reuters）

總統碰巧身在災區 並無受傷

地震發生時，菲律賓總統杜特爾特剛巧到訪達沃市，所幸他與同行的女兒安全無恙。杜特爾特的同居女友阿萬塞納（Honeylet Avancena）在地震發生時正在回家途中，她說自己所乘的汽車在地震中搖晃。她亦沒有受傷。杜特爾特的家鄉是達沃市。他曾任該市市長。

當地發生主震後，在香港時間下午2時32分和3時09分，桑托斯將軍城（General Santos City）北部附近分別發生5級以上強震。前一次震級為黎克特制5級，震源深度10.8公里；第二次震級為黎克特制5.7級，震源深度10公里。市內一所醫院需疏散內部人士。